Nuevos estudios en varios países y un gran brote de coronavirus en Massachusetts cuestionan las afirmaciones tranquilizadoras de funcionarios estadounidenses sobre la forma en que se propaga el nuevo virus.

Estos funcionarios han enfatizado que el virus se transmite principalmente por personas que ya muestran síntomas como fiebre, tos o dificultad para respirar. Si eso es cierto, son buenas noticias, ya que las personas que obviamente están enfermas pueden identificarse y aislarse, lo que facilita el control de un brote.

Pero parece que un brote de coronavirus en Massachusetts con al menos 82 casos fue iniciado por personas que todavía no mostraban síntomas, y más de media docena de estudios han demostrado que las personas sin síntomas están causando cantidades sustanciales de contagios.

Durante semanas, los funcionarios federales han indicado que puede ocurrir una transmisión asintomática, pero dicen que no es un factor significativo en la propagación del virus.

El 1 de marzo en ABC’s This Week, el Secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Alex Azar, le comentó al anfitrión George Stephanopoulos que la propagación asintomática “no es el principal impulsor” de la dispersión del nuevo coronavirus.

“Realmente necesitas concentrarte en las personas que son sintomáticas”, afirmó. “[La estrategia de contención] realmente depende de la presentación sintomática”.

El sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) hace eco de esa apreciación.

“Es posible que se propague algo antes de que las personas muestren síntomas; ha habido informes de que esto ocurre con este nuevo coronavirus, pero no se cree que esta sea la forma principal en que el virus se propaga”, advierte el sitio web.

Pero durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca el sábado, la coordinadora de respuesta al coronavirus de la administración, la Dra. Deborah Birx, pareció apuntar algo distinto sobre la transmisión asintomática.

Señaló que están tratando de investigar sobre las personas menores de 20 años que no tienen “síntomas significativos”. “¿Son un grupo potencialmente asintomático y propagan el virus?” preguntó ella.

“Hasta que realmente se comprenda cuántas personas son asintomáticas y transmiten el virus de manera asintomática, creemos que es mejor para todo el público estadounidense saber que el riesgo de enfermedad grave puede ser bajo, pero podrían estar propagando el virus a otros”.

“Es por eso que estamos pidiendo a todos los estadounidenses que asuman la responsabilidad personal de prevenir esa propagación”.

El papel de la transmisión asintomática



Varios expertos entrevistados por CNN dijeron que aunque no está claro exactamente qué porcentaje de la transmisión en el brote es impulsado por personas que obviamente están enfermas frente a aquellos que no tienen síntomas o síntomas muy leves, sí es evidente que la transmisión por personas asintomáticas o levemente sintomáticas es responsable de más contagio de lo que se pensaba anteriormente.

“Ahora sabemos que la transmisión asintomática probablemente [juega] un papel importante en la propagación de este virus”, afirmó Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota.

Osterholm agregó que está “absolutamente claro” que la infección asintomática “seguramente puede estimular una pandemia como esta de una manera que será muy difícil de controlar”.

En un artículo publicado hace dos semanas en el New England Journal of Medicine, Bill Gates, copresidente de la Fundación Bill y Melinda Gates, expresó su preocupación por la propagación de la enfermedad a través de personas que aún no han desarrollado síntomas, o que solo están un poco enfermas.

“También existe una fuerte evidencia de que puede ser transmitida por personas que están levemente enfermas o incluso presintomáticas. Eso significa que el COVID-19 será mucho más difícil de contener que el síndrome respiratorio del Medio Oriente o el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS), que se propagaron de manera mucho menos eficiente y solo por personas sintomáticas”, escribió, utilizando el término científico para la enfermedad causada por el virus.

Otros están de acuerdo en que las personas sin síntomas graves juegan un papel importante en la propagación del nuevo coronavirus.

“La transmisión asintomática y levemente sintomática es un factor importante en la transmisión de Covid-19”, señaló el Dr. William Schaffner, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt y asesor durante mucho tiempo de los CDC. “Serán los impulsores de la propagación en la comunidad”.

Osterholm instó a los funcionarios públicos a ser más francos sobre la forma en que se transmite el virus.

“Al comienzo del brote, teníamos muchas preguntas sobre cómo se producía la transmisión de este virus. E infortunadamente, vimos a varias personas adoptar posiciones muy firmes acerca de que esto sucedía o no sucedía de esta manera. Y a medida que continuamos aprendiendo cómo se produce la transmisión con este brote, es evidente que muchas de esas primeras declaraciones no fueron correctas”, dijo.

“Este es el momento para hablar directamente”, aseguró. “Es hora de decirle al público lo que sabemos y lo que no sabemos”.

Fuente: CNN