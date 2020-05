Las economías regionales recibieron el impacto por la pandemia de COVID-19 a tal punto que por la falta de producción y ventas, para mantener la subsistencia de la explotación agroalimentaria argentina ese conjunto de productores pymes estará necesitando US$ 812 millones en capital de trabajo.



Estos datos que incluyen a los sectores tabacaleros y foresto industrial con incidencia en Misiones, surgen de un informe del sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) elevado al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra.



La encuesta finalizada el 12 de mayo pasado entre 283 pequeños y medianos productores de más de 20 complejos productivos de todo el país, denuncia que el impacto de la pandemia en las economías regionales se manifiesta entre otros



aspectos en la venta de su producción, la compra de insumos, el comportamiento de precios y las dificultades para exportar.



En la nómina se suman las dificultades para afrontar el pago sueldos y jornales, el estado de la cadena de pagos, los impuestos y servicios públicos, siendo estos, puntos comunes en la afectación de las actividades de varios sectores, tal el caso de los de nuestra provincia como lo evidenció un relevamiento realizado por la Confederación Económica de Misiones (CEM) a mediados de mayo.

El impacto

Según la muestra de CAME, el 31% de los pequeños y medianos productores está operando con normalidad y un 48% lo está haciendo parcialmente.

Insumos y materias primas:

El 82% de los consultados tiene dificultades para comprar materia prima/insumos.

El 56% de los pequeños y medianos productores compra los insumos y materia prima al dólar oficial; es el tipo de cambio más utilizado.

Cadena de pagos:

El 60% de los consultados no recibió cheques rechazados.

El 83% puedo hacer frente las obligaciones contraídas.

Cargas sociales y salarios:

El 38% pudo abonarlas en su totalidad y un 24% en parte.

El 40% no pudo afrontar al pago de salarios.

Servicios públicos e impuestos:

El 71% pudo hacer frente al pago de servicios públicos del mes de abril. Entre quienes no pudieron hacerlo, el 50% corresponde al pago de luz.

El 45% no pudo afrontar el pago de impuestos. El mayor inconveniente se aprecia en el pago de IVA (23%).

Hay un 11% de productores que no pudo cosechar/producir y otro 48% que lo hizo parcialmente.

Exportación:

El 74% indicó tener inconvenientes para exportar y el 26% manifestó no tener dificultades.

En este ítem vale destacar que el 63% de las explotaciones agropecuarias nacionales corresponden a economías regionales, las que anualmente invierten alrededor de US$ 4200 millones en concepto de capital de trabajo, sin considerar amortización. Se trata de un complejo que emplea, aproximadamente, a entre 900 mil y 1 millón de trabajadores, lo que representa el 70% de la mano de obra rural.

En 2019 exportó más de US$ 7200 millones y diariamente abastece a la mesa de los argentinos con frutas, verduras, carnes, leche y arroz, entre otros alimentos.