Alrededor de las 9.00, una hora antes de lo previsto, llegó a Misiones el primer lote de dosis de la vacuna rusa Sputnik V.

En el marco de un amplio operativo de seguridad, Andreani depositó en Posadas el primer lote, que sería incluiría unas 2600 dosis, aunque aún falta contar para conocer en detalle la cantidad que llegó. En tanto, se espera que para el 4 de enero llegue la otra tanda para completar 5200 de la primera etapa.

Al respecto, el director de Vigilancia Epidemiológica de la provincia, Jorge Gutiérrez, adelantó que las primeras dosis serán aplicadas al personal de salud que trabaja las unidades de terapia intensiva, tanto en los hospitales públicos como privados.

El médico afirmó que una vez que se descargue el camión que trajo las vacunas, se contarán las dosis que llegaron y luego se cargarán combis especialmente equipadas para mantener la cadena de frío y trasladarlas a las localidades donde serán aplicadas: Posadas, Oberá, Eldorado, Puerto Iguazú y San Vicente.

“Estamos haciendo todo el esfuerzo para que no se pierda la cadena de frío. Las personas pueden querer no vacunarse, esto es totalmente voluntario, pero nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para no perder ninguna sola vacuna”, aclaró el funcionario.

El personal de salud que reciba la primera dosis, tendrá asegurada la segunda luego de 21 días. Para llegar al 90% que asegura esta vacuna tiene que pasar entre dos y tres semanas de la segunda dosis. Nosotros también aseguramos que hay una segunda dosis para colocar”, remarcó Gutiérrez.