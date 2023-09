La plataforma china de vídeos violó varias leyes de privacidad del bloque continental entre el 31 de julio y el 31 de diciembre de 2020, informó el Comisionado de Protección de Datos.

TikTok ha sido multada con 345 millones de euros (370 millones de dólares) por incumplir las leyes de privacidad relativas al tratamiento de datos personales de menores en la Unión Europea, según ha informado este viernes su principal regulador en el bloque.

La plataforma de vídeos cortos de propiedad china, que ha crecido rápidamente entre los adolescentes de todo el mundo en los últimos años, violó varias leyes de privacidad de la UE entre el 31 de julio y el 31 de diciembre de 2020, dijo el Comisionado de Protección de Datos (DPC) de Irlanda en un comunicado.

Es la primera vez que TikTok, propiedad de ByteDance, recibe una reprimenda de la DPC, el principal regulador de la UE para muchas de las principales empresas tecnológicas del mundo, debido a la ubicación de su sede regional en Irlanda.

Un portavoz de TikTok dijo que no estaba de acuerdo con la decisión, en particular con la cuantía de la multa, y que la mayoría de las críticas ya no son pertinentes como resultado de las medidas que introdujo antes de que comenzara la investigación del CPD en septiembre de 2021. El logo de TikTok en un smartphone. EFE/EPA/ANDY RAIN/Archivo

El DPC afirmó que las infracciones de TikTok incluían cómo en 2020 las cuentas de los usuarios menores de 16 años estaban configuradas como “públicas” por defecto y que TikTok no verificaba si un usuario era realmente el padre o tutor de un usuario infantil cuando se vinculaba a través de la función de “emparejamiento familiar”.

TikTok añadió controles parentales más estrictos al emparejamiento familiar en noviembre de 2020 y cambió la configuración por defecto para todos los usuarios registrados menores de 16 años a “privada” en enero de 2021.

La plataforma china declaró el viernes que planea actualizar sus materiales de privacidad para dejar más claras las diferencias entre cuentas públicas y privadas y que se preseleccionará una cuenta privada para los nuevos usuarios de 16-17 años cuando se registren en la aplicación a partir de finales de este mes. El logotipo de TikTok aparece en el exterior de la sede estadounidense de la compañía en Culver City, California, Estados Unidos, 15 de septiembre de 2020. REUTERS/Mike Blake/Archivo

El Departamento de Protección de Datos dio a TikTok un plazo de tres meses para ajustar todo su procesamiento a la normativa en los casos en que se detectaron infracciones.

Tiene abierta una segunda investigación sobre la transferencia por TikTok de datos personales a China y sobre si cumple la legislación de datos de la UE al trasladar datos personales a países no pertenecientes al bloque. En marzo, el CPD dijo que estaba preparando un anteproyecto de decisión sobre esa investigación.

En virtud del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE, introducido en 2018, el regulador principal de cualquier empresa puede imponer multas de hasta el 4% de los ingresos globales de la empresa.