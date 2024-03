Tras golear a El Salvador, el equipo de Lionel Scaloni jugará este martes por la noche su segundo amistoso, esta vez ante los dirigidos por Gustavo Alfaro. Messi continúa recuperándose de una lesión en Miami.

La Selección argentina enfrenta a Costa Rica en el cierre de su gira por Estados Unidos (Foto: EFE).

Sin Lionel Messi, quieren se recupera de una lesión en Miami, la Selección argentina enfrentará este martes por la noche a Costa Rica en el marco de su último partido amistoso de la gira por Estados Unidos.

El combinado deLionel Scaloni viene de golear sin problemas 3-0 a su par de El Salvador en Filadelfia con goles de “Cuti” Romero, Enzo Fernández y Gio Lo Celso. Otra vez sin su capitán, Argentina enfrentará ahora a un rival que viene de clasificar a la Copa América y que es dirigido por Gustavo Alfaro.

Cómo ver el partido y a qué hora empieza Argentina vs Costa Rica

El encuentro se disputará en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, desde las 23.50 de la Argentina, y será transmitido por la señal deportiva TyC Sports y por la Televisión Pública.

La Selección argentina viene de ganarle a El Salvador (Foto: AFP).

Scaloni: “La idea es hacer varios cambios”

En conferencia de prensa, el entrenador campeón del mundo no reveló el once que saltará a la cancha. “La idea es hacer varios cambios, pero todavía no les di el equipo a los jugadores”, dijo el DT. En principio, al único jugador que confirmó dentro de los titulares es a Ángel Di María, mientras que Alejandro Garnacho también estaría desde el arranque.

Lionel Scaloni habló sobre el equipo que pondrá ante Costa Rica. (Foto: X/@argentina)

Probables formaciones de Argentina y Costa Rica

Selección argentina: Walter Benítez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Ángel Di María, Julián Álvarez y Alejandro Garnacho. DT: Lionel Scaloni.

Selección de Costa Rica: Keylor Navas; Gerald Taylor, Julio Cascante, Pablo Arboine, Francisco Calvo, Joseph Mora; Warren Madrigal, Orlando Galo, Jefferson Brenes, Álvaro Zamora; Manfred Ugalde. DT: Gustavo Alfaro.