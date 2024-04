El productor junto a la modelo misionera Evangelina Álvez y la ecodiseñadora Érica Vega recorren las Reducciones Jesuíticas de San Ignacio, el Salto Berrondo, el Parque Industrial y de la Innovación de Posadas y la Facultad de Artes de Oberá.

De la mano del multipremiado productor Jorge León, la revista Elle desembarca en la tierra colorada para cubrir la nueva colección de la ecodiseñadora misionera Érica Vega, junto a la modelo Evangelina Álvez y otros highlights del diseño y la innovación de la provincia.

El sábado por la tarde se conocieron las primeras imágenes de la mega producción que tiene como protagonistas a la modelo y la diseñadora, ambas oriundas de Misiones. Recorren la provincia para mostrar los encantos de la tierra colorada y sus lugares míticos.

Acompañados de otros highlights del diseño y la innovación de la provincia, visitan escenarios naturales e históricos, como las Reducciones Jesuíticas de San Ignacio, el Salto Berrondo, el Parque Industrial y de la Innovación de Posadas y la Facultad de Artes de Oberá

Evangelina Alvez, la misionera que conquista las pasarelas del mundo

En exclusiva junto a su padre, Marcelo Álvez, revelaron detalles de la oportunidad profesional que podría cambiar su destino para siempre. “Nunca pensé que iba a ser modelo. Cuando era chica no me gustaba que me sacaran fotos. Siempre me decían que tenía las características para ser una”, recordó la joven.

Todo comenzó cuando la agencia Look1 Models realizó scoutings (reclutamientos) en distintas localidades. Sin experiencia, Álvez se presentó en Oberá con tan solo 14 años y fue seleccionada como una de las tres finalistas entre más de mil aspirantes. Desde ese momento, su vida empezó a cambiar.

“Apenas la vieron y le preguntaron si teníamos parientes en Buenos Aires. Le dijeron a mi esposa que les interesaba trabajar con ella. Así comenzó todo”, relató su padre. Con el apoyo incondicional de su familia, comenzó una prometedora carrera en la moda. Talento y belleza no pasaron desapercibidos; pronto tuvo la oportunidad de trabajar en distintos proyectos en Argentina y el extranjero.

Uno de los momentos clave fue cuando su fotografía llegó a manos del CEO de Elite Model Look de Miami y fundador de Mega Model en Brasil, Marcos Pantera. Impresionado por su potencial, el empresario se puso en contacto con Marcelo Alvez a través de Instagram y les ofreció la oportunidad de viajar a São Paulo, Brasil, para trabajar en la agencia y explorar nuevas oportunidades.

Canal12misiones