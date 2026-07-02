La Cámara de Representantes analizará un proyecto para incorporar al patrimonio provincial a la Escuela de Frontera N° 603 de San Javier. La institución es considerada la primera de Misiones.

La Cámara de Representantes tratará este jueves un proyecto de ley que propone declarar Patrimonio Histórico y Cultural a la Escuela de Frontera N° 603 “Onésimo Leguizamón”, ubicada en San Javier, que fue inaugurada el 2 de octubre de 1882. La iniciativa destaca que fue la primera escuela oficial de Misiones y una de las instituciones educativas más antiguas que aún continúa en funcionamiento en la provincia.

El proyecto también encomienda a la Secretaría de Estado de Cultura la inscripción del edificio en el Registro Provincial del Patrimonio Cultural. La declaración no impedirá realizar obras de mantenimiento o adecuación, sino que busca preservar el valor histórico del inmueble y garantizar su conservación para las futuras generaciones.

Según los fundamentos de la iniciativa, la escuela marcó el inicio de la enseñanza pública sistematizada en el territorio misionero. Fue fundada por Estanislao Lassaga, quien comenzó impartiendo clases en una sencilla construcción de madera destinada a la alfabetización de los habitantes de la zona, en una época en la que Misiones todavía era Territorio Nacional.

El establecimiento también cumplió un rol estratégico en la frontera con Brasil. Además de impartir contenidos escolares, promovía el uso del idioma español en una comunidad donde predominaba el portugués y el portuñol. Con el tiempo, incorporó la modalidad de jornada completa y actividades de formación artística, deportiva y tecnológica.

Actualmente, la Escuela de Frontera N° 603 conserva gran parte de su fachada original, cuenta con una matrícula cercana a 350 alumnos, 17 maestros y 10 docentes especiales, además de talleres abiertos a la comunidad. Los autores del proyecto sostienen que su declaración como Patrimonio Histórico y Cultural permitirá proteger un edificio que representa los orígenes de la educación pública en Misiones y constituye un símbolo de la identidad provincial.