La liga norteamericana alista sus protagonistas para el comienzo de la 2024, donde Inter Miami y Real Salt Lake abrirán el torneo. Ádemás, el argentino Luciano Acosta, último MVP con el Cincinatti FC, indicó que «será difícil» repetir la final del Este.

La Major League Soccer ya se prepara para la temporada 2024, con Columbus Crew como campeón reinante y Lionel Messi con el Inter Miami como gran atracción con un equipo de estrellas. Este jueves se llevó a cabo la tradicional atención a la prensa.

En el Centro de Convenciones de Miami Beach y con la presencia de jugadores de los 29 clubes que participarán de la próxima temporada, se hicieron presentes los medios.

La llegada de Lionel Messi cambió la fisonomía del fútbol norteamericano, en la cual comenzó a tomar color con una jornada exclusiva para los equipos y los periodistas que realizan la cobertura de la competencia.

Bajo un buen número de medios de comunicación de todas las regiones del país, la MLS celebró el tradicional encuentro entre los periodistas y ciertos jugadores de la liga, junto a la promoción de la siguiente edición de la temporada, a través de su plataforma oficial Apple TV.

Las autoridades remarcaron el convenio entre la competencia y la señal televisiva para difundir las docuseries exclusivas sobre el fútbol norteamericano, en medio del arribo de 10 futbolistas argentinos y la conquista del primer título para el Inter Miami.

Además, la totalidad de las franquicias se hicieron presentes durante la semana en la ciudad del sol, en compañía de sus equipos de comunicación y marketing, con el objetivo de transmitir sus futuras estrategias de mercadeo ante los ejecutivos de la Liga.

Luciano Acosta, tras la final del Cincinatti FC: “Este año va a estar muy dificil”

El primero de los jugadores albicelestes en presentarse frente a los medios durante la tarde de Miami fue la estrella de la franquicia de Ohio, quien aseguró que «va a estar muy difícil este año lograrlo nuevamente. Pero va a estar complejo porque hay muchas competencias por delante”.

“Lo tomo como una motivación para seguir por el mismo camino», explicó el ex Boca Juniors ante la prensa especializada.

El Jugador Más Valioso de la última temporada contó que el trofeo otorgado por la MLS se encuentra «en un lugar donde cada vez que me vaya a entrenar lo pueda ver para motivarme».

Acosta, de 29 años, acumula 39 goles en tres temporadas de la liga norteamericana. Esto motivó al seleccionado estadounidense, dirigido por el entrenador Gregg Berhalter, a posar los ojos sobre el bonaerense para vestir los colores estadounidenses.

Al respecto, el MVP de la liga avisó que «si bien tengo muchas ganas de estar ahí, hay que ir de a poco y que todo sea a su tiempo».

El jugador ya inició su proceso para convertirse en ciudadano americano y no se dio a conocer mayor información sobre el estado del trámite.

También reveló que en estos meses de receso muchos ex compañeros argentinos lo llamaron para que: «los traiga a la MLS”.

“El impulso que le dio Messi es impresionante y seguramente va a seguir creciendo. Ya es normal el crecimiento, pero es extraordinario que siga teniendo este impulso», aseguró el también ex Estudiantes de la Plata.

Dentro del imponente recinto situado en el corazón de Miami, la MLS le dio la bienvenida a la temporada 2024, donde el Inter Miami del capitán argentino será el encargado de llevar a cabo el juego inaugural el próximo miércoles 21 de febrero en Fort Lauderdale, en duelo ante su compatriota el chubutense Pablo “Quique” Ruiz.

Las “Garzas” tendrán la flamante incorporación del atacante uruguayo Luis Suárez, junto a sus ex compañeros del Barcelona FC, el lateral Jordi Alba y el mediocampista Sergio Busquets.

Todos los condimentos que tiene el director técnico Gerardo Martino para afrontar una seguidilla de competencias que involucra la temporada de la MLS, la clasificación a la ConcaChampions, la revancha de la final perdida en la Leagues Cup -el torneo que cruza a los clubes estadounidenses y mexicanos- y en suspenso la inclusión de los clubes de la MLS a la próxima edición de la US Open Cup, luego de la decisión de la liga para desestimar su actuación en el torneo nacional para darle paso a los equipos de desarrollo MLS Next Pro.

Por su parte, el campeón con Columbus Crew de la pasada temporada y MVP de la final, el colombiano Juan Camilo Hernández, ex Deportivo Pereira y América de Cali, mencionó que: «la MLS me ha dado la confianza necesaria para jugar en la liga”.

“Primero fue el Columbus que me dio confianza y luego la propia MLS», explicó.

A su vez, “Cucho” destacó que «de la liga me sorprende es que saben vender el producto, realmente lo saben hacerlo ahora mismo teniendo a Messi en la competencia. Yo no creo haberle dado algo importante, tengo que hacer goles y me pagan para eso. No me siento importante en la estructura de la liga como otros jugadores».