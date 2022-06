Un estudio realizado por investigadores noruegos revela que aproximadamente la mitad de la población mundial sufre dolores de cabeza que dificultan su vida diaria.

Las cefaleas son una de las dolencias más extendidas a nivel mundial, y a la vez una de las más incapacitantes. Esta enfermedad, que afecta a millones de personas, hace tiempo que está siendo investigada por los científicos, pero los estudios sobre su extensión varían mucho según los métodos y las muestras empleados, lo que puede influir en la estimación final del número de casos registrados a nivel global.

Para intentar arrojar luz sobre el tema, un grupo investigadores de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU), en Trondheim, dirigido por Lars Jacob Stovner, acaba de publicar en The Journal of Headache and Pain una recopilación de 357 publicaciones sobre el tema realizadas desde 1961 hasta finales de 2020 y las han revisado para intentar averiguar la incidencia real de esta dolencia en todo el mundo. Para llevar a cabo este ambicioso análisis, los investigadores han tenido en cuenta sobre todo al grupo de personas entre 20 y 65 años, aunque en ocasiones también se han valorado casos en que los afectados fuesen adolescentes y niños, así como personas mayores de 65 años.

Un estudio muy revelador

La finalidad de este estudio ha sido confirmar si los resultados estadísticos de estos informes, que en la mayoría de casos se basan en el análisis de pacientes que asisten a un centro de salud, son similares a los obtenidos por diversas investigaciones realizadas en todo el mundo, aunque estas difieran en metodología y perspectiva. De hecho, los autores del estudio estiman que el 52 por ciento de la población mundial sufre un trastorno de cefalea cada año y el 4,6 lo sufre durante 15 días o más al mes. Asimismo, el 14 por ciento confesa haber sufrido una migraña y el 26 por ciento un dolor de cabeza de tipo tensional. El estudio ha revelado también que los diversos tipos de cefalea son más frecuentes en mujeres que en hombres, sobre todo en el caso de las migrañas, que afectan en un 17 por ciento a las mujeres y en un 8,6 por ciento a los hombres. Este patrón también se repite en el caso de los dolores de cabeza de 15 o más días, que afectan a un 6 por ciento de mujeres frente a un 2,9 por ciento de hombres.

Este estudio noruego también hace hincapié en que la mayoría de las investigaciones analizadas proceden de países con una renta alta y con un buen sistema sanitario, y no se reflejan los datos de países con un sistema sanitario de peor calidad. «Una mayor investigación en países de ingresos medios y bajos ayudaría a presentar una estimación global mucho más precisa», comentan los investigadores. Así que para obtener un mayor número de datos de estos países de cara a completar la investigación, los autores recurrieron a estudios en los que participaron personas que no habían acudido a centros de salud ni pertenecían a entornos clínicos.

Finalmente, los autores creen que para prevenir este tipo de dolencia, que resulta tan incapacitante en muchos casos, habría que emprender un esfuerzo conjunto para lograr equiparar los métodos de investigación a nivel mundial, así como intentar llevar a cabo una mayor inversión en investigación en los países con rentas más bajas. Asimismo, afirman que el estudio ofrece una base de referencia para evaluar las tasas de cefaleas en todo el mundo y que “también puede ser interesante en el futuro analizar las diferentes causas de estos dolores de cabeza que varían entre los grupos para orientar la prevención y el tratamiento de forma más eficaz”, concluye Lars Jacob Stovner.