María Catarineu detalló que Christian Horner, jefe de la escudería que tiene a Max Versteppen como piloto principal, se acercó a las oficinas de Williams para averiguar condiciones por el automovilista argentino. Los detalles.

Durante la explosión de Colapinto en la Fórmula 1, Christian Horner, jefe de la escudería que tiene a Max Versteppen como piloto principal, se acercó a las oficinas de Williams para averiguar condiciones. Si bien poco se supo en ese momento sobre el tema, hoy todo salió a la luz.

Christian Horner mostró interés por Franco, aunque nunca supimos si era para ser compañero de Max (Verstappen) o para el segundo equipo del Red Bull”, indicó María Catarineu en diálogo el portal especializado Corazon de F1.

Acto seguido, reveló que las cuestiones internas del equipo hicieron que ese interés no prosperara: “Por distintas cosas la ruta de Red Bull no coincidió. La escudería tiene un consejo, una academia muy potente, con pilotos que estaban a la espera y por eso no salió”.

Por otro lado, Catarineu indicó que al mismo momento que Red Bull averiguaba condiciones por Franco, Flavio Briatore, empresario vinculado a la escudería Alpine, también seguía de cerca los paso del argentino.

“Se dilató todo porque las negociaciones a veces son complejas, como en este caso. Pero Flavio (Briatore) fue muy persistente siempre y en las últimas semanas fue muy intenso”, indicó.

El argentino será nuevo piloto reserva en la escudería francesa Alpine

Colapinto será parte del grupo de pilotos de reserva de Alpine, junto a Paul Aron y Ryo Hirakawa. Estos pilotos están disponibles para reemplazar a los titulares, Pierre Gasly y Jack Doohan, en caso de ser necesario.

Franco, por su parte, no podrá disputar las prácticas que habitualmente se hacen los viernes en algunos grandes premios, ya que están reservadas para los rookies (novatos) y el argentino ya no cumple con ese requisito por haber corrido nueve carreras en la máxima categoría con Williams en 2024.

El futuro de Colapinto en el equipo dependerá, en gran parte, del desempeño de Doohan. El australiano tendría un contrato por cinco carreras, lo que podría abrir una oportunidad para que el puesto quede en manos del piloto argentino al cumplirse esas participaciones.

