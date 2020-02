El menor de seis años se encuentra en estado crítico y su cuadro dependerá de la posible evolución que tenga en las próximas horas.

La madre de Yonatan Alberto Safrainski, quien se debate entre la vida y la muerte luego caer un colectivo en Itaembé Miní, señaló que el conductor de la unidad es responsable de lo que le pasó a su hijo.



Al referirse al hecho ocurrido en la tarde del lunes sobre la avenida 147 de Posadas, Viviana Ferreyra relató: “nosotros subimos en Zapiola y ruta 12, fuimos en el 91. Entramos por la 147 y él no disminuyó la velocidad, tampoco estoy diciendo que era brusca, pero iba rápido. Todos veníamos sentados y cuando llegamos a la parada que está por el Club Vial, ahí bajó un pasajero y el chofer cerró la puerta. Ahí nosotros nos levantamos porque en la siguiente parada teníamos que bajarnos”, recordó Viviana y agregó que a los pocos segundos el chofer volvió a abrir la puerta del medio por donde la familia intentaba descender.



“Yo le toqué dos veces el timbre para que cierre la puerta y nada. En ese momento estaba parada sosteniendo a mi beba y a mi otra niña, y más atrás estaba Yony en el barral prendida de la mano de su hermana Abigail. En ese momento, el chofer quiere bajar la velocidad y cuando lo hace todos sabemos porque viajamos en un colectivo que ellos hacen un movimiento, ese movimiento fue lo que le expulsó a mi hijo hacia afuera”, relató la madre en diálogo con El Territorio.



“Yo me estaba por tirar del colectivo con mi beba y mi otra hija por el tema de que mi hijo ya estaba tirado en el suelo. Él tenía que haber parado cuando la criatura cayó y todos le gritamos. Pero no lo hizo”.

Luego Viviana comentó que a pesar de los gritos de la mayoría de los pasajeros que viajaban en ese momento, recién luego de recorrer varios metros el conductor detuvo la marcha del coche. Agregó que corrió lo más que pudo y que con ayuda de un hombre comenzaron a reanimar a la criatura, quien se encontraba inconsciente y tendido en el suelo.



Inmediatamente volvieron a subir al mismo ómnibus y se dirigieron hasta el Caps más cercano, en donde se lo asistió y luego derivó de urgencia al Hospital de Pediatría.



“Yo lo único que necesito es que el chofer se haga cargo de lo que hizo, de llevarnos a nosotros con la puerta abierta, qué más testigo que eso. Estaba apurado, porque si él no hubiera estado apurado, iba a ir tranquilo, porque de Quaranta hasta donde termina el recorrido él no iba a ir a esa velocidad, porque ellos andan así solo en hora pico y no era un horario pico”, reclamó enérgicamente Viviana.

Cabe destacar que la mujer viajaba además con sus otras hijas: Kiara (10), Nikol (4) y Siomara (1). Esta última viajaba en brazos de la mujer.



El menor de seis años se encuentra en estado crítico y su cuadro dependerá de la posible evolución que tenga dentro de las 48 y 72 horas posteriores al hecho.



En tanto, el chofer del colectivo fue notificado de la causa, aunque por el momento continúa en libertad hasta tanto avancen las pesquisas.



Parte médico Hospital de Pediatría

El Hospital de Pediatría “Dr. Fernando Barreyro” informó que el paciente de 6 años, que el día lunes mientras viajaba en transporte público sufre una caída, se encuentra en Terapia Intensiva con soporte vital respiratorio y hemodinámico, con monitoreo invasivo junto al de Presión Intracraneal (PIC).

Actualmente estabilizado, debiendo continuar la terapia instituida y su control permanente.

Pronóstico: Reservado. Paciente de alto riesgo que debe continuar su tratamiento en el área critica hasta su recuperación.