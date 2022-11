Lo anunció el presidente del bloque de diputados de la Renovación, Martín Cesino, en la apertura de la jornada realizada en la Cámara de Representantes, para promover conocimientos sobre la característica de esta etapa vital y de las alteraciones asociadas, coordinada por la Asociación Argentina para el Estudio del Climaterio (AAPEC). El objetivo es mejorar la calidad de la vida y perfeccionar a la comunidad científica, desde una perspectiva interdisciplinaria y orientada a la prevención.

Cesino destacó “la gran fortaleza que tiene Misiones para el trabajo en equipo”, que, por ejemplo, se materializa entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, a través de la visión que impulsa el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Rovira. “La sinergia de este trabajo institucional, que fortalece como Estado y hace llegar a la gente leyes que garantizan la calidad de vida”, resaltó.

Reseñó la cantidad de leyes sancionadas por el Parlamento provincial relacionadas con la salud, y con este tema en particular y adelantó que se encuentran “elaborando un programa de abordaje integral para el climaterio y la menopausia”.

“Es importantísimo abordar este tema, hablar, más allá de los conocimientos y de lo técnico, hay que hablar de prevención”, afirmó, y recordó que “en Misiones hay diagnóstico y tratamiento” para las alteraciones asociadas a esta etapa.

Este tipo de actividades son importantes “para formarnos y brindar mejor calidad de vida y mayor bienestar a la gente”, aseguró el legislador.

Y resaltó la posibilidad que brinda Rovira al “garantizar la apertura de la Cámara para seguir trabajando por los misioneros y misioneras”.

Acompañaron a Cesino en la apertura el ministro de Salud de la provincia, Oscar Alarcón; la presidenta de la AAPEC, Rita Caro; y la directora de la delegación Nordeste Argentino de esa organización, Delia Arce.

Respecto del trabajo que se realiza desde la Legislatura a favor del Pueblo de Misiones, Alarcón marcó la importancia de “visualizar un problema de salud y ponerlo en el marco de una ley, porque eso significa presupuesto, volcar recursos económicos para que eso funcione y esté al servicio de la gente”.

También se refirió a acciones realizadas en el Poder Ejecutivo, como por ejemplo el programa Salud Integral Misiones, que “va desde la gestación hasta el final de los días, poniendo en valor cada etapa del ciclo vital”.

Respecto de la temática de la jornada, aseguró que los profesionales sanitarios “necesitan saber del tema para guiar a las personas a dónde ir, y a qué profesionales recurrir”.

Expresó su deseo de que “esto se replique para que llegue a todos los misioneros y se pueda llevar a todas partes” y convocó a sumarse “a este colectivo de transformación, que es el Estado provincial, el Gobierno de la Renovación, que hace cosas maravillosas por todos, y que tenemos que apoyar el próximo año para que sigamos haciendo este tipo de cosas”.

Caro aseguró que es “un gran honor haber llegado a la provincia de Misiones, a cada profesional y a los pacientes” y reseñó los antecedentes de la AAPEC, que tiene 35 años de trayectoria.

Puso énfasis en “la formación de profesionales, ayudar a pacientes a no ser discriminadas porque sus ovarios no funcionan, que la menopausia no sea motivo de exclusión ni algo despectivo”.

Propuso pensar “que es la etapa más prolongada de la vida de una mujer, que tenemos muchas cosas por hacer, y que tenemos que accionar para que el resto de la vida pase saludablemente”.

Arce expresó su “honra por estar con directivos con alta experiencia en el tema, que van a volcar a la comunidad conceptos importantes para seguir formándose”.

Y destacó “que hayan tomado este tema de la mujer la menopausia como una causa de interés provincial, y que sea el disparador para seguir pensando que esa mujer necesita atención, necesita ayuda, va a envejecer y necesitamos cambiar su calidad de vida, y por eso tenemos que tener conocimiento”.

Planteó el desafío de la “longevidad saludable” y consideró que “es un destino interesante”; llamó a buscar “la amplitud disciplinaria para lograr cambiar la calidad de vida”.

Las disertaciones de la jornada estuvieron a cargo de los doctores Rita Caro y Pablo Carpintero, presidenta y vicepresidente de AAPEC; los directores de la Escuela Argentina de Climaterio, Juan Mormandi y Claudia Rey; y Delia Arce, directora de la delegación del Nea de AAPEC.

“Es necesario federalizar este tipo de jornadas”

Así lo manifestó el vicegobernador de Misiones, Carlos Arce, al cierre de la jornada, y reflexionó que, “la salud de las mujeres tiene que tener nuestra atención; porque hay que recordar que es la etapa más prolongada de la vida de la mujer, y más aún, es una etapa de muchos cambios”.

El vicegobernador agradeció al presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, por el espacio para llevar adelante este tipo de actividades; y además destacó el hecho de que AAPEC tuviera en cuenta a la provincia para concretar la jornada: “Agradezco a los visitantes por pensar en Misiones, y en la salud de las mujeres misioneras”, y refirió que en la provincia “hay más mujeres que hombres»; y que “el 42% de esta población tiene menos de 21 años”, concluyó.