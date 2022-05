Además, instituyó una campaña de difusión y educación para promover el uso consciente de medicamentos; incorporó al diseño curricular educativo la creatividad espacial; también instituyó los días provinciales de la sensibilización sobre el Síndrome de Down y de la Cultura Misionera; y estableció espacios libres de humo en las áreas naturales protegidas.

Asistieron a la sesión, acompañando a las distintas iniciativas de ley los ministros de Salud, Oscar Alarcón; Víctor Kreimer, de Ecología; Silvana Giménez, de Trabajo; Joselo Schuap, de Cultura; y José María Arrúa, de Turismo. También estuvieron presentes funcionarios del Poder Ejecutivo provincial y municipal; intendentes y representantes de diferentes organizaciones sociales.

La Dirección Provincial de Gestión de Calidad de Atención y Seguridad del Paciente creada por ley en la sesión de la Cámara de Representantes funcionará en el ámbito del Ministerio de Salud Pública. Sus objetivos son direccionar las políticas de salud para generar mecanismos que se orienten a la prevención de riesgos asociados a la atención sanitaria, a la promoción de la cultura de seguridad del paciente y a la instalación de procesos de calidad en la gestión clínica.

En la misma norma también se creó el Comité de Gestión de Calidad de Atención y Seguridad del Paciente en los efectores de salud públicos, como órgano de asesoramiento y de aplicación de procedimientos para mejorar la calidad de la atención y estandarización del proceso de atención del paciente, entre otros fines. Se instituyó también como Día Provincial de la Seguridad del Paciente el 17 de septiembre de cada año. El autor de la ley, diputado Martín Cesino, en los fundamentos del proyecto, manifestó que “la seguridad del paciente es una importante preocupación de salud pública”.

Aseguró que “esto implica profundizar en la implementación de sistemas de notificación centrando el análisis en lo que pasó y no en quién lo hizo; implementando medidas de mejora que involucren a pacientes y al personal de salud”. Además, hay que “entrenar a los equipos de salud utilizando metodologías innovadoras como la simulación clínica, la utilización de protocolos y vigilancia activa en la búsqueda de factores latentes que pueden provocar incidentes y eventos adversos”, manifestó. Para el legislador, esos “son ejemplos de acciones bien encaminadas que deben replicarse de manera constante, para generar atención médica de calidad”.

En la sesión, Cesino dijo que “la Dirección se va a complementar con otra ley, el programa SI Misiones, garantizando el acceso a una prestación y servicio de calidad; queremos que cuando la persona acuda al sistema de salud, se sienta cuidado y protegido, y hoy todo el equipo de Salud se viene preparando y actualizando para ello”. “Lo importante es que el equipo de Salud lo ha tomado como propio, y todos los hospitales en la provincia tienen esos nodos de calidad; somos la primera provincia del país que tiene una ley que busca y garantiza que sus habitantes tengan una mejor calidad de vida”, destacó Cesino.

Uso consciente de medicamentos

La Cámara de Representantes instituyó una campaña de educación y difusión sobre la inconveniencia de la automedicación para la salud humana, el peligro real de las contraindicaciones y la adecuada conservación de los medicamentos en los hogares.

La automedicación consiste en el uso de medicamentos por iniciativa propia sin intervención de un profesional médico en el diagnóstico, la prescripción o la supervisión del tratamiento. La norma aprobada por la Legislatura, que integra proyectos presentados por las ex diputadas Mariela Aguirre y Natalia Rodríguez, instituye la Semana de Concientización sobre el Uso Racional de los Antibióticos, entre el 18 al 24 de noviembre de cada año, en adhesión a la fecha instituida por la Organización Mundial de la Salud.

En la sesión, el diputado Jorge Franco, como miembro informante de la comisión que dictaminó a favor de los proyectos, dijo que la automedicación “es una práctica que trae más problemas que soluciones, por eso se busca establecer una campaña de concientización para poder llegar a la población con esta información”.

Franco agregó que legislar al respecto de esta temática es generar normas “que permiten tener calidad de medicina, y es incentivar al uso racional de cosas, que usadas en su justa medida son buenas, y que usadas fuera de su justa medida, son perjudiciales para la salud”.

Creatividad espacial

La Legislatura misionera aprobó una ley para que se incorpore al diseño curricular educativo la “creatividad espacial”, de forma sistemática y transversal en los niveles inicial, primario y secundario de los establecimientos educativos públicos de la provincia. Según el texto de la norma, la finalidad es otorgar una herramienta lúdico-didáctica a los educandos para desarrollar su creatividad y estimular su pensamiento crítico en relación con el mundo material y los objetos que lo conforman.

La “creatividad espacial” se refiere al proceso de enseñanza y aprendizaje transversal y pluridisciplinar, que abarca diversas áreas y se apoya en el conocimiento de la arquitectura a través de la enseñanza por proyectos. El legislador Carlos Rovira, autor de la ley, en los fundamentos del proyecto consideró que se trata de “una herramienta abierta que quiere acercar la arquitectura desde las nuevas estrategias pedagógicas de enseñanza significativa y trabajo por proyectos”. Dijo que “representa una oportunidad para introducir el trabajo cooperativo a la hora de dar respuesta a la realidad que nos rodea, y permite trabajar en equipo para transformar los espacios, ya sean las aulas, los patios, los caminos escolares o el entorno urbano en general”.

Con la ley también integra una iniciativa del Parlamento Estudiantil 2017, que fue presentada como proyecto por Rovira, para que se implementen senderos interpretativos que posibiliten el aprendizaje de los espacios y sus componentes, a través de la experiencia cercana y directa de los estudiantes. Durante la sesión, la diputada Cristina Bandera, en carácter de miembro informante de la comisión, manifestó que esta ley “va a fortalecer nuestra enseñanza misionera, hecho que se viene llevando adelante con la sanción de otras normas que se vienen implementando, desde la educación inicial”. “Creemos que nuestros ciudadanos misioneros van a crecer con un conocimiento distinto, valorizando el patrimonio arquitectónico, urbano y propiciando el conocimiento de los entornos a través de los estímulos, y permitirá a los alumnos egresar con mayores conocimientos”, argumentó.

Día del síndrome de Down

El Parlamento misionero instituyó el 21 de marzo de cada año como día provincial de sensibilización sobre el Síndrome de Down. La intención de esta ley, impulsada por la diputada con mandato cumplido Natalia Rodríguez, es que se diseñen e implementen actividades para informar y sensibilizar sobre el Síndrome de Down; y se propicien acciones de educación y concientización en organismos públicos y establecimientos educativos públicos.

En la sesión, la diputada Silvia Rojas, como informante de la comisión que trató el proyecto, dijo que “es un orgullo que nuestra provincia siga demostrando con hechos, que viene a otorgar derechos a todos los misioneros, porque dará visibilidad a las personas con síndrome de Down para mostrar sus capacidades, y este cambio favorecerá a la plena integración en el ámbito escolar, laboral y social de estas personas”. “Esta ley buscará generar una mayor conciencia pública y poner en valor las contribuciones de estas personas, además resaltar la autonomía e independencia con el fin de permitirles tomar sus decisiones”, expresó Rojas.

Día de la cultura misionera

En la sesión, la Cámara de Representantes instituyó el Día Provincial de la Cultura Misionera, el 9 de septiembre de cada año, para recordar a Juan Yaparí como figura fundamental de la historia de la cultura misionera.

Con la norma, de autoría del diputado Hugo Passalacqua, se busca el afianzamiento de los valores y tradiciones referidos a la identidad provincial, y promover la conservación y el cuidado del patrimonio antropológico, histórico, artístico y cultural de Misiones. En el momento del debate previo a la sanción, Passalacqua manifestó que esta iniciativa “parece abstracta, pero en realidad no lo es, porque precisamente lo que nos distingue como sociedad, esoes cultura”. “Es muy difícil tener una visión de futuro si no sabemos de dónde venimos”, y agregó, “el misionero mira hacia adelante, es vanguardista, no podemos dejar de mirar al futuro, porque al futuro hay que hacerlo”.

Lo que se propone con esta ley, señaló el legislador es “generar actividades y poner a disposición de las nuevas generaciones, nuestro pasado; tendremos un día en el año para poner en escena lo que nos pasó y nos pasará en función de lo que queramos que pase, y va a pasar, en la medida en que sepamos de dónde venimos”, reflexionó.

Espacios libres de humo

La Legislatura provincial estableció espacios libres de humo en las áreas naturales protegidas, para preservar y mejorar la calidad del aire y el agua, prevenir incendios forestales y promover hábitos saludables.

A partir de esta norma, promovida por el ex legislador Pablo Lenguaza, se prohíbe fumar en la totalidad de los predios instituidos como parques provinciales y en las reservas privadas sujetas al régimen de adhesión previsto en la ley del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas. Previo a la votación, el diputado Rafael Pereyra Pigerl dijo que “esta ley parece simple pero no lo es, es una norma revolucionaria para cuidar el turismo, el medioambiente y a la cultura en general”. “Es un avance sustancial y hace a las políticas del Estado, a nuestra matriz misionerista de cuidar nuestro medioambiente” aseguró Pigerl.