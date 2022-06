En la sesión semanal también se creó el Polo de Diseño y el Programa Provincial de Asistencia y Fortalecimiento Institucional; se declaró Patrimonio Histórico, Cultural y Arqueológico a los Petroglifos de Colonia “La Invernada”, en San Ignacio; declaró Monumento Natural Provincial y de Interés Público a la especie de ave autóctona denominada “vencejo de cascada” e instituyó el Día del Inmigrante Italiano.

Asistieron también el vicegobernador de la provincia, Carlos Arce; ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo provincial, intendentes, representantes de las Fuerzas Armadas, asociaciones, y estudiantes de diferentes niveles educativos.

El Programa Provincial de Salud Renal creado por la Cámara de Representantes en su sesión semanal, está destinado a la detección temprana, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y control de la Enfermedad Renal Crónica. Con esta medida se busca disminuir la morbilidad y mortalidad por esta patología; implementar estrategias para la prevención, detección temprana, diagnóstico y referencia oportuna de pacientes con ERC; brindar asistencia, seguimiento y control de pacientes; y garantizar la cobertura en medicamentos y tratamientos; entre otros objetivos.

Los beneficiarios de este programa serán los residentes misioneros que sean pacientes que tengan diagnóstico de esta enfermedad o riesgo a desarrollarla y los donantes vivos o receptores de riñón.

Recibirán cobertura médica y terapéutica interdisciplinaria, incluyendo tratamientos psicológicos y psiquiátricos; cobertura en medicamentos, kits de tratamiento y suplementos dietarios y nutricionales; y cobertura de traslados dentro de la provincia. En la misma ley se creó la Red Provincial de Atención Nefrológica Multidisciplinaria, para facilitar y coordinar la participación de los efectores de salud, servicios médicos y laboratorios del sistema público de salud que aborden el diagnóstico, la asistencia o el tratamiento de personas que presenten enfermedad renal crónica.

Los beneficiarios con requerimiento de terapia de reemplazo tienen derecho a recibir diálisis intra o extracorpórea en forma adecuada y oportuna, con cobertura de los gastos médicos requeridos por el procedimiento, la medicación de sostén y la atención de patologías relacionadas. En los fundamentos del proyecto, el diputado Martín Cesino informó que por enfermedad renal crónica se entiende “un conjunto de enfermedades heterogéneas, cuya raíz puede ser tanto de carácter congénito y/o hereditario como adquirida, y que afectan la estructura y función renal, e implica el funcionamiento anormal de los riñones o la alteración estructural de los mismos”.

“Se trata de una patología cada vez más frecuente que requiere de la planificación de estrategias efectivas para su prevención y detección precoz por pruebas habituales de laboratorio, así como también aumentar su grado de conocimiento y coordinación transversal interespecialidades y entre distintos niveles asistenciales para evitar llegar a estadios avanzados de la enfermedad que requieren tratamiento de diálisis o trasplante renal, con el consiguiente deterioro de la calidad de vida y años de vida perdidos”, agregó.

En la sesión, Cesino manifestó que esta iniciativa “tiene como fin acompañar y fortalecer las distintas estrategias del gobierno provincial en este cambio de paradigmas, que es ir de la salud a la enfermedad”, y explicó que “las enfermedades renales son enfermedades que vienen en aumento a nivel mundial”. “Esta ley tiene como principio fundamental la promoción de hábitos y conductas saludables de los misioneros, la prevención, y tratamientos multidisciplinarios que van a permitir que todo un equipo de salud realice una atención integral, garantizando que los misioneros tengan acceso a un servicio de salud de calidad, equidad y gratuidad”, expresó Cesino.

Polo de diseño

En la sesión también se creó el Polo de Diseño, para promover y potenciar la generación de conocimiento como eje de investigación, producción, industrialización y perfeccionamiento para el desarrollo de empresas y emprendedores de la industria creativa del diseño local. De esta manera se busca impulsar la economía regional y la participación ciudadana en un espacio de innovación tecnológica de vanguardia.

Los objetivos de la ley son potenciar la industria creativa del diseño; posicionar a Misiones como centro competitivo regional en la materia; y optimizar la capacidad de producción de la industria creativa de la provincia, para que alcance los estándares requeridos por la industria nacional e internacional. El Polo de Diseño dispondrá de espacios transversales de innovación tecnológica para las áreas específicas de diseño industrial, textil, audiovisual y gráfico, destinados a mejorar las técnicas de producción y los procesos de construcción y fabricación.

Será un centro regional para la innovación y desarrollo de la industria creativa del diseño que formará parte del Distrito Tecnológico Misionero, y articulará acciones con Silicon Misiones, el Polo TIC, la Escuela de Robótica, la Escuela Secundaria de Innovación de Misiones, el Programa de Orientación Vocacional, y el Parque Tecnológico Misiones. En los fundamentos del proyecto de su autoría, el diputado Carlos Rovira afirmó que se busca “que puedan radicar las actividades de diseño en un espacio geográfico delimitado, dedicadas al desarrollo de actividades similares incentivadas con beneficios fiscales y de promoción”.

“Se trata de un sector estratégico para la provincia porque tiene un gran impacto en la economía: generador de empleo de alto valor agregado y exportador por naturaleza”, manifestó. “La idea central es consolidar estos polos, para que concentren empresas y organizaciones de diseño, convirtiéndose en motor de desarrollo económico y social de la región”, agregó.

“Se pretende convocar para la instalación y participación en los polos de diseño a las instituciones de formación e investigación en diseño, profesionales, empresas y emprendedores de actividades de diseño”, aseguró Rovira.

En la sesión, el miembro informante de la comisión que estudió y recomendó la aprobación del proyecto, diputada Anazul Centeno, dijo que “la creación de este Polo de Diseño es un paso más hacia la excelencia en la formación de los profesionales misioneros, y tiene la finalidad de potenciar la generación del conocimiento como un eje clave en la investigación, en la producción y la industrialización para el desarrollo de empresas y emprendedores de la industria creativa del diseño local, impulsando la economía regional y la participación ciudadana en un espacio de innovación tecnológica que es considerado de vanguardia”.

“Es el primero en sus características en todo el NEA y tiene un gran impacto en la economía, y es generador de valor agregado y exportador por naturaleza. Viene dando un impulso a un sector en constante crecimiento”, explicó Centeno. Fortalecimiento institucional La Cámara de Representantes creó el Programa Provincial de Asistencia y Fortalecimiento Institucional, para promover, a través de la implementación de las tecnologías de la información y comunicación, un modelo de gestión administrativa y deliberativa municipal que potencie el desarrollo sostenible e impacte de manera directa en el bienestar de la población.

Este programa apuntará a fortalecer el sistema institucional de los gobiernos locales por medio de la implementación de nuevas tecnologias en la administración pública municipal para mejorar las prácticas de gestión; optimizar los recursos materiales y humanos a través de la eficiencia pública; impulsar la excelencia de la calidad normativa municipal; y estimular el crecimiento de las competencias de los agentes y funcionarios que se desempeñan en los departamentos ejecutivo y deliberativo locales; entre otros fines.

El programa creado integró los proyectos presentados por los legisladores Lucas Romero y Rita Núñez. En los fundamentos de su proyecto, Romero aseguró que apuntan a “la reforma y modernización de los municipios produciendo innovaciones en los modos de gestión, para transformarlos en organizaciones públicas que tiendan a lograr una mayor eficiencia y eficacia, y construir así una mejor imagen ante los ciudadanos y también lograr poner al ciudadano en primer plano”.

Consideró “imprescindible” impulsar el fortalecimiento y la innovación institucional de los municipios mediante el impulso de capacitaciones y el acompañamiento. “Esto llevará no solo al mejor desarrollo y mejor calidad de vida de los habitantes del municipio, sino que significa que la provincia continúe a la vanguardia en materia de innovación”, expresó .

Núñez precisó que “si bien hay diversos concejos deliberantes que siguieron la ruta trazada por la Cámara de Representantes, como ser el de la Ciudad de Posadas, capital de la Provincia, existen muchos concejos que aún no se han adaptado a las necesidades de los tiempos, que brindan no sólo orden y certeza, si no también seguridad jurídica y eficacia en la aplicación y ejecución de las ordenanzas”.

“Es por eso que con este programa se propone un acercamiento institucional entre el Poder Legislativo provincial y los poderes deliberativos, municipales que permita compartir experiencias, capacitarse, desarrollar habilidades y trabajar en conjunto, con el objetivo de promover la calidad legislativa y fortalecer las instituciones democráticas en un proceso de desarrollo regional y provincial”, añadió. En la sesión, Romero, destacó “que esta ley viene a dar un marco normativo a lo que está haciendo el gobierno de la provincia, a través de los diferentes ministerios y las distintas empresas del Estado, y que municipios puedan adoptarlas también para lograr una descentralización de la información, mayor seguridad, y transparencia en las distintas gestiones”.

Por su parte, Núñez agregó que “esta ley fortalece el sistema representativo y democrático, y acerca, sin dudas, la administración pública al ciudadano de a pie que es uno de los objetivos principales que tenemos como representantes del pueblo”. Patrimonio provincial La Legislatura misionera declaró Patrimonio Histórico, Cultural y Arqueológico a los Petroglifos de Colonia “La Invernada”, del municipio de San Ignacio. La autora del proyecto, diputada Yamila Ruíz, indicó que “en el inmueble afectado se ha producido el hallazgo de grabados en roca cuyas características corresponden con manifestaciones de arte rupestre, revistiendo por ello un inmenso valor histórico, cultural y arqueológico”.

“Tal hallazgo torna imprescindible tomar cuantos recaudos sean necesarios, a fin de efectivizar la preservación del área comprometida, para posibilitar la puesta en valor de la misma”, expresó la legisladora. En la sesión, Ruíz expresó que “estos petroglifos son parte de nuestro acervo cultural, son parte de nuestra cultura no renovable, históricamente únicos en la región, de un valor arqueológico invaluable y es por ello que los representantes del pueblo debemos darle garantías y arbitrar todos los medios necesarios jurídicos para su conservación y preservación y su puesta en valor no solamente para nosotros sino para las próximas generaciones” Monumento natural En la sesión, el Parlamento misionero declaró Monumento Natural Provincial y de Interés Público la especie de ave autóctona comúnmente denominada vencejo de cascada, vencejo pardo o vencejo canoso, con la finalidad de lograr su preservación, conservación y reproducción, y de evitar la extinción de esta especie.

Con esta medida, se prohíbe en toda la provincia la captura, caza, tenencia, transporte, exhibición, oferta, demanda, comercialización o cualquier otra acción u omisión que pueda afectar la preservación, conservación o reproducción de tal especie. Asimismo, en caso de denuncia o hallazgo de un ejemplar de la especie protegida en estado de cautividad o fuera de su hábitat natural, sin autorización de la autoridad correspondiente, se deberá proceder inmediatamente a su secuestro o captura para su rehabilitación y reinserción al hábitat natural. En los fundamentos del proyecto de su autoría, Carlos Rovira precisó que esta especie de ave habita exclusivamente en nuestra provincia: “la podemos observar con facilidad en las Cataratas del Iguazú”, ejemplificó.

“Es de suma importancia preservar nuestras especies autóctonas, ya que son las encargadas de sumar al equilibrio de los ecosistemas, los que son de gran importancia ya que nos brindan servicios”, aseguró Rovira. En la sesión, antes de la votación, en representación de la comisión que estudió el proyecto, el diputado Rafael Pereyra Pigerl destacó que “esta iniciativa tiene como fin dar valor a nuestra biodiversidad, estas aves son el símbolo de la biodiversidad de las Cataratas del Iguazú”.

“Trabajamos continuamente en cuidar nuestra biodiversidad no solo afirmarla en abstracto, sino

en concreto, en políticas de Estado, por medio de proyectos de trascendencia que se convierten en leyes provinciales”, agregó Pigerl.

Día del Inmigrante Italiano En su sesión semanal, la Cámara de Representantes instituyó el Día del Inmigrante Italiano, el 3 de junio de cada año, en conmemoración del natalicio del General Manuel Belgrano, descendiente de italianos. El diputado Jorge Ratier Berrondo, en los fundamentos de su proyecto, informó que con esta decisión “Misiones adhiere al saludo en su día a los inmigrantes italianos y sus descendientes”.

En la sesión, en el momento previo a la aprobación de la ley, la legisladora Cristina Bandera se refirió al proyecto y concluyó que, “reconocer las raíces también es parte de nuestra cultura misionera”. Por su parte Ratier Berrondo señaló que “es un honor que se haya tratado este proyecto, y es una iniciativa realizada en honor a quienes forjaron nuestra provincia cuando recién se iniciaba la tarea de construir las ciudades en esta tierra”.