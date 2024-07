El DT de la Albiceleste habló en conferencia de prensa tras el triunfo de la Albiceleste ante Canadá que le dio el pase a la final de la Copa América 2024 en Estados Unidos.

La Selección argentinavenció a Canadá 2-0 en New Jersey, con goles de Julián Álvarez y Lionel Messi, y se metió en la final de la Copa América 2024, donde jugará ante el ganador entre Uruguay y Colombia, que se medirán esta noche en Charlotte. Después del triunfo, Lionel Scaloni enfrentó los micrófonos y habló sobre el final de la carrera de la Pulga en la Albiceleste.

“Y lo de Leo, lo mismo que lo de Ángel, al final hay que dejarlo tranquilo y sabe que por parte nuestra nosotros no seremos quien le cierre la puerta, al contrario, él puede estar con nosotros hasta cuando él quiera”, comenzó el DT campeón del mundo.

Y, al respecto, añadió: “Incluso cuando se retire, si quiere estar con nosotros, también. Si es que nosotros estamos, o si me voy a otro lado, me lo llevo, si quiere, no pasa nada. Para mí sería de gran ayuda, pero que decida él lo que quiera”.

Qué dijo Lionel Scaloni cuando le preguntaron si prefiere a Colombia o Uruguay en la final de la Copa América

“Son dos rivales top, de los mejores ahora mismo a nivel selecciones”, dijo el entrenador de la Selección argentina sobre sus potenciales adversarios en el partido por el título.

Y agregó: “Veremos el partido, sería imprudente decir que prefiero a uno u a otro porque sinceramente uno (Uruguay) ya nos ganó y nos la puso muy difícil y con Colombia todavía no jugamos con este entrenador, pero es dificilísimo”.

Qué dijo Lionel Messi después del triunfo de la Selección ante Canadá por la Copa América

“Son las últimas batallas”, dijo Messi al terminar el partido, en relación con el momento que vive junto a otros futbolistas como Nicolás Otamendi o Ángel Di María. Este último, hasta el momento, fue el único que confirmó que en este torneo se despedirá del conjunto nacional.

Cuándo se juega la final de la Copa América 2024

La Selección argentina disputará la final de la Copa América en el Hard Rock Stadium, de Miami, el domingo 14 de julio a las 21 (hora de Argentina). El rival se conocerá esta noche y saldrá del cruce entre Uruguay y Colombia (desde las 21).