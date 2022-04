“Mis papas siempre me acompañan y me apoyan. Me alientan que siga así. Me gustaría jugar en un equipo grande. El proyecto del Bayern me parece muy bueno. Está muy copado, tengo muchas ilusiones, quiero ser un buen jugador”, relata Luciano Vázquez a quien le gusta mucho estudiar. No tanto a Micaela, quien admite que desde chica prefería jugar a la pelota antes que las muñecas. Su jugador favorito es Lionel Messi, aunque para su hermano es Cristiano Ronaldo.

Esta familia vive en Puerto Leoni. Ahora, sueña con el Bayern Múnich. Ese club alemán tan lejano, solo visto en la tele, llegó a la tierra colorada para capacitar a 400 niños y jóvenes. Micaela y Luciano Vázquez, están entre los elegidos. Desde su Puerto Leoni natal cuentan las expectativas que tienen, en un descanso del entrenamiento.

“Yo soy tarefero. Termino la cosecha y trabajo en el aserradero. Nosotros somos seis que yo tengo con mi señora y dos que crie que no son mis hijos, pero los trato como si lo fueran. Acá todos juegan al futbol, desde los más chiquititos hasta los grandes. Como dijo mi hijo, a veces jugamos el fútbol acá con mi gurisada, mi señora, mi sobrino hacemos un ‘fulbito’ acá y nos reímos”, cuenta Diego Alfredo Vazquez quien es papá de Luciano y Micaela, quienes fueron seleccionados para capacitarse con el Bayern Munich.

“Una vez que se le comentó a los chicos sobre el proyecto del Bayern hubo un gran entusiasmo en ellos. Se les nota las ganas de entrenar, reflexiona el entrenador “Richard” Presti. “Viéndolos todos los días en las prácticas me doy cuenta que cada día mejoran más, tienen mucho potencial. La verdad es que se espera mucho de ellos”. Son cinco los jugares del Club Atlético Leoni seleccionados para acceder a las capacitaciones.

“No me esperaba esto, pero estoy contento que exista esta oportunidad para ellos, para los cinco. Nunca antes hubo eso acá”, recuerda el papá mientras de fondo los chicos hacen jueguitos con la pelota

A comienzos del 2022 comenzó a ejecutarse la alianza entre el Gobierno de Misiones y el Bayern Múnich. Ya llegó a la provincia una comitiva con capacitadores representantes del club alemán quienes estuvieron capacitando inicialmente a los entrenadores. Además de todas las enseñanzas, diez jóvenes misioneros podrán viajar a Múnich en octubre para participar en un torneo final.

“Estamos todos muy contentos con esta experiencia en Misiones. El grupo de trabajo es muy diverso, en el sentido que vienen de orígenes distintos tanto en experiencia, formación y género, tenemos dos chicas en el grupo. Se genera una dinámica muy interesante, ya que no solo nosotros impartimos contenidos, sino que entre ellos también generan discusiones y debates que nos enseñan a los profes de Alemania cómo se vive el fútbol en Argentina”, puntualizó.

Aprendizaje mutuo

“Se genera una dinámica muy interesante, ya que no solo nosotros impartimos contenidos sino que entre ellos también generan discusiones y debates que nos enseñan a los profes de Alemania cómo se vive el fútbol en Argentina”, considera comentó Francisco Quiñones, Gerente de fútbol juvenil internacional del Bayern Múnich.

Sobre la alianza generada con el gobierno de Misiones destacó que “los apoyos gubernamentales son importantísimos porque las políticas públicas deportivas son fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad, así que rescatamos que Misiones haya creído en nosotros y en este proyecto, el compromiso con la causa permitirá que por los próximos tres años continuemos formando jugadores y entrenadores”.