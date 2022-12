El entrenador argentino llenó de elogios al capitán argentino y le mandó un mensaje irónico a quienes lo ciriticaban de manera insólita.



El entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Néstor Gorosito, explotó de alegría tras el triunfo de la Selección Argentina ante Croacia por el Mundial de Qatar 2022 y volvió a demostrar su fanatismo por Lionel Messi: le dedicó un mensaje de apoyo por todos sus logros y lo defendió por las críticas que recibió del periodismo.

«Pipo» Gorosito es un reconocido admirador de Messi, a quien nunca dejó de destacar y elogiar, incluso en los momentos más difíciles del seleccionado argentino donde los hinchas y el periodismo lo atacaban de manera insólita. Este martes,luego de otra exhibición futbolística del mejor jugador del mundo, el DT no se quedó de brazos cruzados.

«Messi, nos llevaste a 3 finales de América y a 2 finales del mundo, pero ahora jugás bien porque cantás el himno !!!! Que dirán «los bobos»!!!!!», escribió Gorosito en su cuenta de Twitter, donde es un usual protagonista por sus «ácidos» y contundentes mensaje.



El exjugador de River y San Lorenzo ya había comentado en varias oportunidades lo que significa Messi para su vida, donde llegó a confesar una frase irónica pero más que simbólica. «En cualquier momento me caso con Messi», había manifestado en agosto de 2022 en una entrevista con ESPN.

En la misma nota, counducida por la periodista Alina Moine, el exjugador del seleccionado argentino expresó sobre el 10: «Siento tanta admiración. Para mí Messi es el yerno ideal, el hijo ideal, el hermano ideal, el amigo ideal. En cualquier momento me caso con Messi». Y luego continuó: «El único ídolo que tengo en el fútbol es Lionel Messi. Menotti dijo el otro dia que por más que quiera jugar mal, no juega mal. Hay partidos que juega no tan bien, pero luego hay intereses y hay cosas que se juegan en las nominaciones. Es muy difícil».

Lionel Messi confirmó que Qatar 2022 es su «último Mundial»

Lionel Messi anunció que juega su último Mundial con la Selección en Qatar 2022. El astro rosarino habló luego de la goleada por 3 a 0 ante Croacia, en donde fue la gran figura, y no dejó dudas con respecto a su futuro dentro del elenco «Albiceleste». El mejor del mundo está ante la última oportunidad de levantar el trofeo más preciado, aunque a la Copa del Mundo del 2026 llegaría con 39 años.