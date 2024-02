La AFA informó en sus redes sociales que el partido que definirá al campeón del torneo más importante del continente se llevará a cabo en Argentina. Se evalúan el Estadio Mas Monumental y La Bombonera como posibles sedes

Escuchar El Estadio Mas Monumental de River Plate es uno de los recintos que podría albergar la final de la Copa Libertadores

La final de la edición 2024 de la Copa Libertadores se jugará en Argentina, más precisamente en Buenos Aires. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó en sus rede sociales que la Conmebol eligió al país como el anfitrión para el partido más importante del torneo continental.

“Es oficial: Buenos Aires será sede de la final de la Copa Libertadores 2024. ¡Qué alegría recibirlos en nuestro país!”, difundió la AFA en sus redes. Tanto el Estadio Mas Monumental de River Plate como La Bombonera de Boca Juniors son los dos principales candidatos a recibir este trascendental evento que se realizará a finales de noviembre de este año.

“Muchas gracias Alejandro Domínguez y todo el Consejo Directivo de Conmebol por brindarnos la posibilidad y confirmar a Buenos Aires como sede de la final de la Copa Libertadores 2024. Nos llena de orgullo y nos compromete a seguir por este camino de trabajo y dedicación #CreeEnGrande”, escribió en sus redes sociales el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.

El Monumental es uno de los grandes candidatos, a juzgar por las declaraciones del presidente de River Plate Jorge Brito semanas atrás: “Me encantaría que la final del 24 pueda ser acá. Creo que River se lo merece. Es el mejor estadio de Sudamérica. Argentina se lo merece. Tenemos un estadio renovado para poder albergar la Copa Libertadores, pero no depende solo de River, aunque soy optimista. Creo que se puede dar”. El mandatario del Millonario volvió a tocar el tema días más tarde y dio detalles de las negociaciones: “Estamos teniendo conversaciones hace unos tres meses con Conmebol. Es de nuestra voluntad ofrecer el estadio para que pueda jugarse la final de la Libertadores. Creemos tener todas las credenciales para que eso sea posible. Hay temas que también tienen que ver con el Estado, con la Ciudad y muchos otros factores que no alcanzan a River. Ojalá se pueda dar, estamos convencidos que este es el año, porque es el inaugural. Sería muy bueno”. La Bombonera, el otro estadio simbólico de Buenos Aires que podría recibir la final de la Copa (Foto: Reuters/Agustin Marcarian/File Photo)

¿Por qué las autoridades todavía no confirmaron la cancha de River como sede en Buenos Aires? A priori, especularán con los equipos que lleguen a la instancia decisiva para definir el aforo y organización. Por caso, el 28 de octubre de 2023 se jugó la final de la Sudamericana entre Liga de Quito y Fortaleza, mudada del Centenario de Montevideo (con capacidad para 60 mil espectadores) al Domingo Burgueño Miguel de Punta del Este (que dispone de apenas 30 mil)

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, fue el encargado de oficializar este movimiento a través de sus redes sociales: “¡La final de la Conmebol Sudamericana 2023 se disputará en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Punta del Este – Maldonado, Uruguay! Nos vemos el sábado 28/10 para vivir una fiesta deportiva en busca de La Gran Conquista”. La fecha se mantiene como estaba estipulado desde un principio.

Esta será la sexta edición de una final única de Libertadores y la primera que se llevará a cabo en Argentina, teniendo en cuenta que en 2019 se llevó a cabo en el estadio Monumental de Lima, Perú (Flamengo derrotó a River), en 2020 fue en el Maracaná de Río de Janeiro (Palmeiras venció a Santos), en 2021 fue en el Centenario de Montevideo (Palmeiras se impuso ante Flamengo), en 2022 se jugó en el Monumental de Guayaquil, Ecuador (Flamengo le ganó a Athletico Paranaense), más la última repetida en el Maracaná, con Fluminense y Boca Juniors como protagonistas. La reunión que definió a Buenos Aires como sede de la final de la Copa Libertadores encabezada por Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. El titular de AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, se conectó vía Zoom

El único escenario argentino en el que se habían disputado finales fue el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, que albergó los duelos definitorios de la Copa Sudamericana en 2020 (Defensa y Justicia fue campeón frente a Lanús) y 2022 (Independiente del Valle se coronó contra San Pablo).

A la espera de la confirmación del escenario por parte de la Conmebol, vale la pena recordar que el Monumental de Núñez también es candidato a ser uno de los estadios para la inauguración de la Copa del Mundo 2030 que comenzará en Uruguay, Argentina y Paraguay. No obstante, el presidente del ente que rige al fútbol sudamericano, Alejandro Domínguez, anticipó que en Uruguay rodará la pelota por primera vez: “No hay ningún estadio que el Centenario (Uruguay) para el fútbol en el mundo, es el estadio más icónico y que está vigente. Se va a volver a jugar en Argentina que no tiene un Mundial desde el 78. Y por primera vez en la historia en el Paraguay. Esto es lo que se acordó”. La confirmación de AFA por redes sociales

LAS FINALES ÚNICAS DE LA LIBERTADORES Y SUS SEDES

· 2019: Flamengo 2-1 River (Monumental de Lima, Perú)

· 2020: Palmeiras 1-0 Santos (Maracaná de Río de Janeiro, Brasil)

· 2021: Palmeiras 2-1 Flamengo (Centenario de Montevideo, Uruguay)

· 2022: Flamengo 1-0 Athletico Paranaense (Monumental de Guayaquil, Ecuador)

· 2023: Fluminense 2-1 Boca Juniors (Maracaná de Río de Janeiro, Brasil)

· 2024: Buenos Aires, Argentina