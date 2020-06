El tenista croata Borna Coric y otros dos entrenadores se sumaron a la lista iniciada por el búlgaro Grigor Dimitrov de los participantes en el torneo Adria Tour que dieron positivo de la COVID-19, un evento organizado por el serbio Novak Dkojovic, que según la prensa de su país rechazó hacerse someterse al test en el lugar de origen de la competición.

Las reacciones del mundo del tenis no se hicieron esperar y fueron varios los que arremetieron contra el mejor tenista del mundo según la ATP.

«Dimitrov tiene la COVID 19, Novak, Thiem y Zverev, ¿han sido testados?» se preguntó inmediatamente el australiano Nick Kyrgios, para añadir en mayúsculas: «Esto no es una broma» y añadir «fue una decisión descabellada seguir adelante con la exhibición. Les deseo una rápida recuperación a los chicos, pero esto es lo que pasa cuando ignoras todos los protocolos», refiriéndose a Marin Cilic, Borna Coric, Alexander Zverev, Damir Dzmhur, Dusan Lajovic, Filip Krajinovic y Viktor Troicki, entre otros.

Las reacciones del circuito comenzaron rápidamente, sobre todo porque el propio Nole aseguró que no se había «traspasado la línea» de seguridad, dado que en estos lugares las medidas y restricciones contra el coronavirus permitían el acceso del público e incluso que no hacia falta la mascarilla. Días antes, Novak había criticado las estrictas normas que tenía previsto poner en práctica el US Open.