El intendente de Posadas, Ing. Leonardo Stelatto, presentó este miércoles los “Juegos Deportivos Posadeños” que se llevarán a cabo en la capital provincial desde el 21 de junio hasta el 31 de julio. La ceremonia de apertura tuvo lugar este miércoles en el Polideportivo Ernesto “Finito” Gehrmann.

Durante su presentación, el mandatario municipal aseguró que el deporte “es una política del Estado municipal y por ello apoyamos los eventos que se realizan en la capital misionera. Hoy nos convoca la apertura de inscripciones para esta primera instancia, en donde distintas instituciones y escuelas barriales podrán competir con sus pares”.

Por su parte, el Director General de Deportes, Renzo Romero, comentó que, tras dos años de gestión contra la pandemia del coronavirus, regresan “las competencias libres, gratuitas e inclusivas”. Asimismo, destacó la participación de los alumnos de las escuelas municipales, clubes y otras instituciones. En esa misma línea, el ministro de Deportes Javier Corti celebró este acto y subrayó que “representa el compromiso mancomunado entre el municipio y la provincia para lograr el éxito de este trabajo”. Además, destacó a la actual gestión en materia deportiva comunitaria “por la inclusión social que se brinda”.

*Cómo serán los Juegos Deportivos Posadeños*

El certamen está destinado para las categorías sub 14, sub 16 y sub 18, las cuales competirán en distintos diferentes espacios barriales y polideportivos municipales, de acuerdo a cada una de las disciplinas.

Quienes deseen inscribirse en cualquiera de las competencias deberán acercarse al Polideportivo “Finito” Gerhmann (av. Comandante Rosales y Rademacher), de lunes a viernes, de 8 a 12 hs y de 14 a 18 hs. El plazo de inscripción continuará hasta el 16 de junio, inclusive. Las fichas de inscripción y médicas, documentación obligatoria para participar, podrán retirarse tanto en el Polideportivo, en los mismos días y horarios, como ingresando a https://deportes.misiones.gob.ar/.

Cabe resaltar que los ganadores accederán a la disputa por un lugar las plazas misioneras de los Juegos Provinciales que se realizarán posteriormente.