Juega hace más de un año, y en la mañana del miércoles 7, lo sorprendió el primer premio de este juego del IPLyC. En el sorteo N° 1064 de la Mini Poceada, este jubilado de Posadas, se llevó 2.491.047 pesos del pozo acumulado, dinero con el que piensa contribuir al bienestar de sus nietos.

Quien realizó su jugada en la Agencia N° 239, de la capital provincial, manifestó que en todo este tiempo siguió a los mismos números. Corresponden a una primera jugada, por sugerencia de la vendedora, y nunca los cambió. Ahora le trajeron suerte. “Voy a seguir jugando mientras viva, y con este dinero quiero ayudar a mis nietos. Ojalá pueda ganar un monto más grande para poder asistirlos con más cosas porque yo, con mi sueldito, puedo ir remando”.

Dijo que, casualmente, estaba mirando el sorteo. “Estaba entusiasmado con la seguidilla de números, al punto que mi hija llamaba por teléfono y no sabía si atenderla o no, para no desconcentrarme. Después, cuando revisé, lo tomé con calma”, agregó quien hace dos meses hizo cuatro aciertos con la Mini Poceada y compartió premio con otro ganador.

El pozo estimado para el sorteo de esta mañana de jueves, tras la Quiniela Misionera La Primera Matutina, es de 1.730.000 pesos.