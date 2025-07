El misionero se transformó en nuevo jugador del Millonario y concretó así un paso soñado en su carrera. Desde la tierra colorada, la familia expresó toda su alegría y emoción: “Es un sueño hecho realidad para todos”.

Por Ismael Yasnikowski

El misionero Juan Carlos Portillo se transformó en nuevo refuerzo de River Plate, sin dudas se trata de unos de los pases más importantes de los últimos años, para un futbolista surgido del fútbol del interior de la provincia. Él y su familia viven un sueño difícil de explicar. Todo es euforia y alegría, porque detrás de este nuevo paso, hay toda una vida de esfuerzo y sacrificios.

Juan Carlos nació en Colonia San Alberto Puerto, una zona rural cercana a Puerto Rico, Misiones. Son una familia de seis hermanos y Noelia es la hermana mayor, fue la persona que vio todo el recorrido de sus hermanos, principalmente el de Juan Carlos y sus inicios en el fútbol.

“Estamos desbordados de alegría, difícil de caer, es un sueño hecho realidad para toda la familia. Mi viejo está feliz por este logro, de su último hijo varón, es algo que siempre soñó”, expresó Noelia en diálogo con canal12misiones.com.

Con el pasar de las horas, la familia comienza asimilar esta nueva etapa en la carrera de Juan. “Se me vienen muchos recuerdos a la mente, cuando años atrás visitó la cancha de River, fue al predio de AFA con un grupo de chicos y hoy está disfrutando de este presente, es su momento”, recordó la hermana.

Entre lágrimas de emoción, Noelia no se olvida por todo el proceso que atravesó su hermano acompañado siempre de su padre, Leonardo “Moncho” Portillo. “Hablando me tiembla la voz, me late el corazón, esto es un logro, estoy emocionada por mi viejo que se levanta a las cinco de la mañana, para volver a su casa a las siete de la tarde y así fue año tras año, hasta que se jubiló. Logró que cada hijo estudie y se esfuerce, ahora Juan Carlos cumple el sueño del padre”, relató.

Sin embargo, para Noelia esté presente de Juan Carlos no todo es casualidad, sino fruto de un esfuerzo sublime. “La virtud más grande de mi hermano es la perseverancia, esfuerzo y muchas ganas de llegar a su objetivo. Si hay algo que aprendió de la familia es a esforzarse”, dijo con la voz entrecortada de felicidad.

En este sentido, la hermana mayor comentó que son una familia futbolera de toda la vida y recordó, “cuando éramos chicos teníamos una camioneta Ford roja viejita, nos subíamos todos atrás y pasamos todo el fin de semana en la cancha, felices, ahora salió un ganador como Juan Carlos”.

Al ser consultada sobre cómo vive el futbolista estas horas, luego de su presentación en el Monumental acompañado de su entrenador Marcelo Gallardo y las autoridades de River, contó que “anoche mi papá y mi hermana Verónica hablaron por teléfono con Juan y está feliz, esperando llevar a su padre a conocer el estadio de River”.

Por último subrayó que todos pueden cumplir sus sueños, “siempre y cuando haya esfuerzo, constancia y con la mirada fija en sus objetivos. También de la mano del deporte y la familia”. Ahora, Noelia y su familia aguardan expectantes el debut de Juan Carlos en River para brindarle todo su apoyo desde Misiones.