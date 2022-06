La Cámara de Representantes también recibió la visita de 70 jóvenes de Aristóbulo del Valle, San Javier y San Vicente, quienes participaron del programa “Yendo, El Fun Tour del Conocimiento”, a través del cual recorren la ciudad de Posadas para acceder a distintos lugares vinculados con el conocimiento.

Se trata de un trabajo articulado entre la Cámara de Representantes, el Ministerio de Desarrollo Social, el Parque del Conocimiento, Silicon Misiones, el Parque Industrial y el Polo Tic.

El objetivo es que jóvenes, de entre 15 y 25 años de edad, de diferentes localidades puedan conocer e informarse sobre las distintas propuestas educativas que ofrece la capital de la provincia. Estuvieron acompañados por el diputado provincial Lucas Romero, la secretaria legislativa a cargo del Centro del Conocimiento Parlamentario, Patricia López; y el subsecretario de la Juventud, Pablo Núñez.

Luego de recibir a los visitantes, el legislador Lucas Romero destacó “la importancia de una Legislatura abierta para los jóvenes, como lo pregona el presidente del Parlamento misionero, Carlos Rovira, porque a veces se disocia que un joven se acerque a la Legislatura, porque se considera más como un espacio de gente grande”.

“Queremos mostrarles que hay diputados jóvenes como ellos, y que existe la posibilidad de que quien esté sentado hoy visitando la Legislatura, tenga la oportunidad de ser diputado en el futuro, de representar al pueblo de la provincia”, explicó Romero.

El diputado resaltó la importancia de que los jóvenes sepan “cómo funciona, qué se trabaja, para qué sirve, porque muchos no saben para qué sirve el Poder Legislativo; no conocen que las leyes que se sancionan aquí son aplicables a todos los misioneros, tanto para los más grandes como también para los más chicos”.

Silvana Kinyerski, coordinadora de la Subsecretaría de la Juventud, expresó que “el recorrido fue espectacular; estos chicos vienen de San Javier, Aristóbulo del Valle, y San Vicente, y muchos de ellos no conocían la Cámara de Representantes, y la idea es que ellos fueran parte de esto”

“Los chicos están súper copados, vi que se engancharon muchísimo, tanto con el recorrido como con el juego que realizaron al final; está muy bueno que el recorrido termine acá, porque es importante que los jóvenes conozcan el lugar en donde se gestan leyes que generan cambios en la sociedad misionera”, manifestó Kinyerski.

En tanto, Franco Espíndola, de la localidad de San Javier dijo que “el recorrido estuvo muy bueno, no tenía una idea de la magnitud de este lugar, y tuvo un impacto positivo porque nos posibilita el acceso a nuevas experiencias en el plano político y nos permite conocer, de manera práctica, acerca de las tareas que llevan adelante nuestros legisladores”.

Carlos Rosa, de Aristóbulo del Valle, contó que “conocía el concepto del Poder Legislativo pero no había tenido la oportunidad de visitar la Cámara de Representantes; me pareció muy interesante la visita, y fue un recorrido que pudimos disfrutar mucho; además charlar con un legislador nos permitió conocer de cerca la manera en que el pueblo se puede expresar por medio de sus representantes”.

Por su parte, Soledad Lemos, de San Vicente indicó que durante la visita “nos explicaron conceptos que no conocíamos, y nos brindaron información de lo que no teníamos conocimiento; fue todo muy didáctico; y me gustó mucho poder estar sentada en el mismo lugar en donde los diputados sancionan las leyes”.