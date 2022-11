El actual entrenador del Sevilla apuntó directamente contra la FIFA, como ya lo había hecho anteriormente Jurgen Klopp.

En la previa del partido que este miércoles enfrentará al Sevilla con la Real Sociedad, en el Sánchez Pizjuán por la Fecha 14 de la liga española, Jorge Sampaoli fue consultado por el Mundial de Qatar y dejó una dura crítica para los organizadores del gran torneo que se avecina.

Descontento por el ajustado calendario del fútbol de clubes, como consecuencia de la atípica fecha en que se jugará la Copa, el entrenador argentino del club rojiblanco apuntó contra la FIFA: «Todo es por plata, es un gran negocio».

«Ahora no se puede quejar nadie. Esto se debería haber resuelto mucho antes. Jugar un Mundial en un país árabe en noviembre, parar la competencia… ahora ya está. La FIFA determinó que se juegue en un lugar que no se debería haber jugado, en una fecha que no se debería haber jugado. Lo que pasa es que todos han aceptado», dijo el DT en conferencia de prensa.

«Todo es por plata, todo es un negocio. Aceptamos el negocio y vamos todos para adelante. No pueden haber quejas ahora, eran antes. Ya está. Esto es un gran negocio, se deja de lado todo lo demás y las consecuencias la pagan otras personas, las de más abajo», añadió.

A dos semanas del inicio de la Copa del Mundo, los futbolistas siguen jugando en sus respectivos clubes, pero están con la cabeza en Qatar, sabiendo que una mínima lesión podría dejarlos afuera. Por eso se cuidan y los principales perjudicados, claro está, son los clubes.

«Los futbolistas, por lógica y en todo el mundo, miran no de reojo, con los dos ojos el Mundial. Está a quince días. Nosotros vamos a hacer lo mejor que podamos, pero hay jugadores con los que no podes», describió el de Casilda la dificultad que atraviesan los entrenadores.

Klopp también criticó a Qatar 2022

La voz de Jurgen Klopp, uno de los técnicos más importantes del mundo, es muy escuchada. Por eso, aprovechó la oportunidad para hacer pública su crítica hacia la organización del Mundial. Su queja apunta en una dirección.

«Nadie pensó en los trabajadores que tuvieron que trabajar en verano, con 50 grados, para construir los estadios. No es bueno para nadie hacer un trabajo físico bajo el sol. Hubo tiempo para denunciarlo, pero nadie lo hizo. Mucha gente ganó dinero por razones equivocadas», lanzó el entrenador del Liverpool.

Y prosiguió con el tema: «No me parece bien que los futbolistas deban enviar un mensaje. Los periodistas deberían haber mandando un mensaje, pero no vi ningún artículo al respecto», agregó, al tiempo que dejó a los jugadores al margen de las disputas políticas que surjan a raíz del Mundial. «Ellos simplemente van a representar a su país de la mejor forma posible», concluyó.

Boicot y reclamos

En la misma línea de Klopp, la hinchada del Borussia Dortmund también mostró su desaprobación. «Boicot a Qatar 2022» o «Desconecten a Qatar», fueron algunas de las banderas que se vieron en el encuentro del último fin de semana frente al Bochum por la Fecha 13 de la Bundesliga.

A su vez, los del Hertha Berlin apuntaron directamente contra la explotación de los obreros en la construcción de los estadios con un mensaje crudo, claro y contudente: «15.000 muertos por 5.760 minutos de Mundial». Apuntan contra la falta de cumplimiento de los derechos humanos.

A su vez, en las últimas semanas FIFA publicó un comunicado en el que invita a las federaciones de los países mundialistas a no politizar este evento y centrarse exclusivamente en el fútbol. Lograron el efecto contrario.

«Si Gianni Infantino quiere que el mundo se centre en el fútbol, hay una solución simple: la FIFA debería abordar los graves problemas de derechos humanos en lugar de esconderlos bajo la alfombra», dijo el director de Asuntos Económicos de Amnistía Internacional, Steve Cockburn.

«Deberían comprometerse públicamente con el establecimiento de un fondo para compensar a los trabajadores migrantes antes de que comience el torneo y garantizar que las personas LGTBI no sufran discriminación y acoso. Es sorpresivo que no lo hayan hecho aún», cerró.