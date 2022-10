El piloto de Eldorado pudo sumar puntos en la novena final del año para la Clase 3 del Turismo Pista donde la lluvia tuvo un papel preponderante. El misionero llegó entre los 15 mejores.

Antes de que comience la competencia, en el giro previo, comenzó a llover sobre Concepción del Uruguay. El piloto representante de Eldorado partía desde el cajón 17°. Ni bien iniciada la final ingresó el auto de seguridad por el despiste de Damián De Lima. Luego del relanzamiento, Jorge Possiel pasó al puesto 19° ya que por falta de visibilidad se pasó en una curva y perdió varios lugares. La competencia tuvo otra pausa en la vuelta 6 por varios despistes y al reanudarse, el misionero busco recuperar lo perdido. Al momento de bajarse la cuadriculada cruzó 15°, pero con la exclusión de Salvi avanzó un casillero y quedó 14° en el clasificador final.

“Fue bastante complicado porque no se veía absolutamente nada. Al ´principio venía haciendo una carrera conservadora como para esperar la última parte de la carrera pero en una maniobra sin visibilidad pise un piano, me fui afuera y perdí un par de lugares. Luego me tocó remontar y eso me complico, si no estabamos cómodos entre los 10, pero así se dieron las cosas en esta condición de pista” dijo Jorge Possiel.

Lucas Petracchini obtuvo su segunda victoria de la temporada seguido de Renzo Cerretti y Francisco Coltrinari. Bastidas cuarto, Martínez quinto, Robledo sexto, Tomás Martín séptimo, Matías Cravero octavo, Juan Pablo Urrutia noveno y Pablo Malizia décimo.

En el campeonato, Jorge quedó 17° con 64.5 unidades.Martínez se mantiene como líder con 240,5 puntos, segundo Cerretti con 211 y Benedetti tercero con 209 unidades.

El Gran Premio Coronación del Turismo Pista será el próximo 20 de noviembre en el circuito número 3 del autódromo de Olavarría.

“Gracias a todos los que hacen posible mi participación en el Turismo Pista. A mi familia que siempre me banca y a los sponsors que hace años me acompañan en este hermoso deporte: Grupo Horianski, Godoy Poviña, Mercosur Distribuciones SRL, Ciccarelli, Tapacil, Bardhal, Río Uruguay Seguros (RUS), Possiel MotorParts, Osvaldo Cava y Delicatesen, Manantial de Oro y Picadas Eldorado”, expresó Jorge.