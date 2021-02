Después de 27 años de fundar y dirigir la compañía, será reemplazado en la segunda mitad del año por el director de Amazon Web Services, Andy Jassy.

Amazon anunció este martes que su fundador, Jeff Bezos, cederá su puesto como director ejecutivo o CEO de la compañía de tecnología y comercio electrónico, tras registrar su tercer récord consecutivo de ganancias y ventas trimestrales.



La empresa informó además que Andy Jassy, que dirige Amazon Web Services, asumirá el cargo de director ejecutivo en el tercer trimestre de este año. El anuncio se produjo en momentos en que Amazon reportó ganancias que se duplicaron con creces a USD 7,2 mil millones, e ingresos que aumentaron un 44%, a USD 125.6 mil millones. Es la primera vez que las ventas trimestrales de la compañía superan los 100.000 millones de dólares.



Desde el inicio del brote de coronavirus en Estados Unidos, los consumidores han recurrido cada vez más a Amazon para la entrega de productos para el hogar y suministros médicos. Tiendas en las calles han cerrado sus puertas mientras que Amazon contrató a más de 400.000 trabajadores y obtuvo beneficios récord.



Con sus depósitos abiertos, Amazon volvió a tener una temporada de fiestas récord, superando las estimaciones de ventas en tiendas online, ventas de suscripciones, ventas de servicios de terceros y otras en su plataforma. El aumento de los ingresos se debió a que el evento de marketing de Amazon, Prime Day, que suele celebrarse en julio, se trasladó a octubre, alargando la temporada de compras navideñas.



Bezos, quien fundó la empresa hace 27 años como una ‘librería por Internet’, dijo en un comunicado enviado a los empleados y publicada en el sitio web de Amazon: “Como presidente ejecutivo, seguiré participando en importantes iniciativas de Amazon, pero también tendré el tiempo y la energía que necesito para centrarme en Day 1 Fund, Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post y mis otras pasiones“.



Además, añadió en relación a sus proyectos filantrópicos: “Nunca he tenido más energía y no se trata de jubilarme”. En efecto, Bezos, quien se convirtió en la persona más rica del mundo por su participación en Amazon, dijo que pasará al cargo de presidente ejecutivo en el tercer trimestre.



“Amazon es lo que es gracias a la inventiva”, agregó. “En este momento veo a Amazon en su momento más inventivo, lo que lo convierte en un momento óptimo para esta transición”. Jassy se unió a Amazon como gerente de marketing en 1997 y en 2003 fundó AWS, la división web de la empresa que ha sido una de las unidades más rentables pero menos conocidas del coloso tecnológico.



El anuncio encendió las alarmas en Wall Street y en toda la comunidad empresarial, aunque la transición no necesariamente presagia algún cambio significativo en el negocio de Amazon. De hecho, el precio de las acciones de Amazon se mantuvo casi sin cambios tras el anuncio.