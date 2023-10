«Si todos los que queremos un cambio no trabajamos juntos, se van a quedar con este país», lanzó Javier Milei. Y reforzó: «El objetivo es terminar con el kirchnerismo».

Tras quedar en segundo lugar en las elecciones 2023, el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, consideró como un «logro histórico» el hecho de haber llegado al balotaje y destacó «lo que hemos construido en dos años» para la evolución de su fuerza política.

Milei cosechó el 30,08% de los votos y disputará una segunda vuelta contra el postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, el domingo 19 de noviembre, donde ambos candidatos buscarán conquistar al electorado de Patricia Bullrich, que quedó en el tercer lugar.

De cara a los próximos comicios, el líder libertario aseguró: «Hay dos modelos en disputa.El que el kirchnerismo defiende o el que abraza las ideas de la libertad, que hicieron grande a la Argentina en el siglo XIX».

Y lanzó un guiño para los votantes de Juntos por el Cambio (JxC), luego del tercer puesto de Patricia Bullrich: «Durante todos estos meses, la campaña hizo que muchos de los que queremos un cambio nos vieran enfrentados; por eso vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y ataques y estoy dispuesto a hacer tabula rasa, a barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el kirchnerismo».

En esa línea, Milei enfatizó: «Más allá de nuestras diferencias tenemos que entender que enfrente tenemos una organización criminal que no va a dejar barbaridad por cometer con tal de sostenerse en el poder. El kirchnerismo es lo peor que le ha pasado a la Argentina».

Y añadió: «Si todos los que queremos un cambio no trabajamos juntos, se van a quedar con este país. Si todos los que queremos un cambio no trabajamos juntos, se van a quedar con la Ciudad de Buenos Aires. No podemos permitir que el kirchnerismo nos siga destruyendo la vida, la elección que tenemos por delante es muy clara. O cambiamos, o nos hundimos».

En tanto, afirmó que «estamos frente a un hecho histórico, producto del esfuerzo de miles de personas que en todo el país han logrado para empujar las ideas de la libertad. Es la mejor elección en la historia argentina para el liberalismo«, señaló desde su búnker instalado en el Hotel Libertador.

En el día de su cumpleaños, el diputado nacional afirmó que «todos los países que abrazan las ideas de la libertad progresan, mientras que todos los que siguen las ideas populistas se hunden en la misera«.

