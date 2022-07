Lucia Inés Domínguez Da Silva 44, de Oberá, es la ganadora N° 79 de IPLyC Social Inclusivo. Si bien aún no decidió en qué invertir el dinero del premio, dijo que, seguramente, lo utilizará para “cubrir algunas cuentas. No lo había pensado porque hasta último momento, hasta que vi ingresar a mi casa al equipo de IPLyC Social, no creía” que había salido seleccionada.



Domínguez Da Silva fue beneficiada con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) tras ser sometida a una cirugía cardíaca de urgencia, en el Hospital Madariaga, de Posadas. “Fue a corazón abierto, hace cerca de diez años. Eso me cambió mucho la vida, pero gracias a Dios estoy viva, y eso es lo importante”, manifestó, emocionada, la madre de Gonzalo.



Admitió que después de esa situación, “costó mucho adaptarme, pero ahora la estoy llevando bien, con controles periódicos. Digo que me cambió la vida porque estaba acostumbrada a mantener la casa, trabajaba en casas de familia y ahora no puedo hacerlo, porque me puedo descompensar. Pero la voy llevando. Ahora estoy bien, muchísimo mejor que antes. Soy feliz”.



También se mostró “muy feliz por el premio que me gané. Nunca había sacado uno. Cuando una amiga me avisó, no creía. En este momento me viene re bien, es una ayuda inesperada. Felicito al IPLyC SE por hacer estas cosas por nosotros, que las necesitamos muchísimo”.



A quienes están en similares condiciones, instó a que “traten de vivir la vida día a día, porque es corta. Tenemos que adaptarnos, sentirnos libres, habituarnos a no hacer caso a algunas cuestiones o cargarnos con cosas que no nos merecemos. Nos pasan las cosas y tenemos que aceptarlas, no nos queda otra. De todos modos, estoy feliz y agradecida”.