Un regulador de competencia de Francia aplicó una multa contra Apple por no advertir a los usuarios que hace más lento el desempeño de los modelos viejos de iPhone. Apple reconoció en 2017 que aplica una actualización de software que, efectivamente, hace más lentos los iPhone.

Así definió un regulador francés la práctica de Apple de hacer más lentos sus teléfonos más antiguos de forma deliberada por la que le impuso una millonaria multa.

La firma estadounidenses fue multada con 25 millones de euros (unos US$27 millones) por la Dirección General de Competencia, Consumo y Prevención de Fraudes de Francia (DGCCRF).

Apple reconoció en 2017 que ralentizaba algunos modelos antiguos de iPhone, aunque aseguró que esto se hacía con el fin de «prolongar la vida útil» de los dispositivos.

Pero el DGCCRF determinó que los consumidores no estaban advertidos de ese movimiento.

La firma de California declaró en un comunicado que llegó a un acuerdo sobre la sanción con ese organismo del gobierno francés.

¿Por qué Apple ralentiza los iPhone viejos?

El hecho de que con el tiempo los teléfonos iPhone se hacen más lentos llevó a muchos de sus usuarios, desde hace unos años, a sospechar que Apple les aplicaba una desaceleración para hacer que las personas lo cambiaran por uno más nuevo.

Algunos usuarios de Apple habían sospechado que Apple ralentiza los iPhone antiguos, lo cual fue confirmado por la firma en 2017Algunos usuarios de Apple habían sospechado que Apple ralentiza los iPhone antiguos, lo cual fue confirmado por la firma en 2017

Ante los constantes señalamientos, hace tres años la compañía confirmó que sí había un desempeño más lento de algunos modelos a medida que envejecían, pero rechazó que fuera para hacer que los clientes compraran un modelo más nuevo.

La firma señaló que las baterías de iones de litio en los dispositivos se volvían menos capaces de satisfacer las demandas punta de energía a medida que pasaba el tiempo.

Eso podía hacer que un iPhone se apagara inesperadamente para proteger sus componentes electrónicos.

Entonces lanzó una actualización de software para el iPhone 6, iPhone 6s y iPhone SE que «suavizó» el rendimiento de la batería.

Una función en el software de algunos modelos de iPhone, incluido el 7 (foto), se aplica para «evitar apagones», dice AppleUna función en el software de algunos modelos de iPhone, incluido el 7 (foto), se aplica para «evitar apagones», dice Apple

La práctica se confirmó después de que un cliente compartió las pruebas de rendimiento en Reddit, lo que sugiere que su iPhone 6S se había ralentizado considerablemente a medida que envejecía.

Pero de repente se aceleró nuevamente después de que se reemplazó la batería.

El DGCCRF francés dijo que los propietarios de iPhone «no fueron informados de que la instalación de actualizaciones de iOS (10.2.1 y 11.2) podría ralentizar sus dispositivos».

Como parte del acuerdo, Apple debe mostrar un aviso en su sitio web en francés durante un mes.

Apple «cometió el delito de práctica comercial engañosa por omisión» y acordó pagar la multa, según el organismo francés.

Se dice que las empresas aplican la «obsolescencia programada» para ralentizar sus productos intencionalmente y motivar a comprar nuevosSe dice que las empresas aplican la «obsolescencia programada» para ralentizar sus productos intencionalmente y motivar a comprar nuevos

¿Apple lo sigue haciendo?

Sí, Apple sigue aplicando actualizaciones de software que ralentizan algunos modelos de iPhone.

Desde que Apple confirmó la práctica en 2017, se ha implementado en varios iPhones más, incluyendo:

iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus

iPhone SE

iPhone 7 y 7 Plus

iPhone 8 y 8 Plus con iOS 12.1 o superior

iPhone X con iOS 12.1 o superior

iPhone XS, XS Max y XR con iOS 13.1 o superior

La configuración solo se habilita cuando la batería comienza a degradarse y iOS ahora ofrece información más clara a los consumidores sobre cuándo se ha activado la gestión del rendimiento.

«Los efectos de la gestión del rendimiento en estos modelos más nuevos pueden ser menos notables debido a su diseño de hardware y software más avanzado», dijo Apple.