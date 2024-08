Invertir y viajar, son dos de los objetivos de la jubilada de Puerto Rico que se llevó 430.916.827 pesos en el Sorteo 3695 del Loto Plus, realizado el sábado 27 de julio. Resultó ganadora de la modalidad Tradicional al acertar los números: 02, 08, 15, 19, 30 y 33. Con eso se llevó todo el pozo, que fue de 143.638.942 pesos. Adicionalmente, se hizo acreedora de otros 287.277.885 por haber acertado el número Plus que fue 5.

Emocionada, contó que es la segunda vez que confeccionaba un ticket del juego (lo hizo para el miércoles y para el sábado), utilizando los números de otra lotería. “Uno de los números es el 33 porque soy fanática de Cristo, tengo mucha fe. Días atrás, pensaba que en estos tiempos todos estamos pasando mal, que vivimos con lo justo, pero, a la vez, agradecía a Dios porque podemos llegar a fin de mes”, manifestó.

Contó que envió su jugada por WhatsApp a la Agencia 340 porque no podía salir de casa. El lunes, al pasar por el frente del local, “vi que estaban colocando globos. Les grité, qué lindo, ojalá que les den un premio. El vendedor me dijo, ¡es que vendimos el Loto!. Entonces me acerqué y me dio un extracto para que revisara en casa. Luego me acordé que tenía la boleta en el celular. Empezamos a mirar, a revisar una y otra vez, y eran mis números. No podía creerlo. Le insistí que revisara bien, que no quería ilusionar. Después nos abrazamos y nos largamos a llorar”, añadió. Enseguida, fueron a buscar al esposo de la afortunada que desconocía que la mujer había hecho la jugada. “Nos merecemos porque nuestra vida fue de luchas constantes, y nos fuimos haciendo de abajo”, acotó la afortunada que no descartó seguir apostando.

El Loto es un juego poceado que administra la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA). El último registro de un primer premio entregado en Misiones data de 2021 cuando en la Agencia 235, de Posadas, se vendió el de la modalidad desquite, con 6 aciertos.