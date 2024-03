El Municipio intensifica los controles bromatológicos teniendo en cuenta la proximidad de la fecha a Semana Santa, una época del año donde

aumentan los consumos y las comercializaciones de pescado, pollos y huevos. Las fiscalizaciones alcanzan también al transporte de sustancias alimenticias, las condiciones en las que esta tarea se lleva a cabo y si los vehículos están habilitados.



Para garantizar la calidad de los productos, en este marco también se realizan inspecciones en los locales de producción y venta de chacinados, determinando si se cumplen las especificaciones contenidas en el Código Alimentario Argentino.



Asimismo, se sugiere a los consumidores tener en cuenta las siguientes recomendaciones al momento de comprar pescados:

• Adquirir pescados de procedencia segura, en locales comerciales

habilitados para tal fin.

• Controlar las fechas de fraccionamiento y durabilidad de los mismos.

• No están permitidas las ventas ambulantes, (palanqueros).

Las características que deben presentar los pescados frescos al

momento de su comercialización:

• Superficie del cuerpo limpia y con relativo brillo metálico.

• Ojos transparentes, brillantes y salientes, ocupando completamente las órbitas.

• Branquias rojas, húmedas y brillantes, con olor natural propio y suave.

• Parte dorsal (inferior) del cuerpo firme y sin dejar impresión duradera al presionar con los dedos.

• Escamas brillantes y bien adheridas a la piel, presentando resistencia al quitarlas, vísceras integras, perfectamente diferenciadas.

Características que deben presentar los pescados congelados:

• Se sugiere adquirir productos que se encuentren en buen estado de conservación, en freezer con termómetros a la vista.

• El pescado requiere una temperatura de conservación tan baja como sea posible y evitar oscilaciones.

• Tanto en los servicios de alimentación como en casa debe conservarse a (-18o C).

• El descongelamiento, es un proceso delicado que influye en el mantenimiento de las cualidades del pescado, por ello:

√ No se debe realizar a temperatura ambiente ni sumergiéndolo en agua, para evitar el riesgo de intoxicaciones.

√ Lo adecuado es descongelar el pescado en la heladera, en el microondas o bien cocinarlo de forma directa sin descongelar.

Fuente: Secretaría de Salud y Calidad de Vida