La Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías (OIANT), perteneciente a la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), se presentará en Misiones con dos conciertos gratuitos. El sábado 26 de octubre se presentará en el Parque de la Cruz de Santa Ana y el domingo 27 en el Complejo Jesuítico de San Ignacio Miní. Estos espectáculos son organizados por el Ministerio de Cultura de Misiones, en el marco de las celebraciones por el Mes de la Diversidad Cultural.

Este último fin de semana de octubre, la Orquesta OIANT de la UNTREF llevará a cabo dos presentaciones en la provincia de Misiones. El sábado 26 el espectáculo se realizará en el Parque de la Cruz de Santa Ana, mientras que el domingo 27 será el turno del Complejo Jesuítico de San Ignacio Miní. Ambos eventos tienen aproximadamente dos horas de duración y arrancarán a las 18 hs. Estas actividades se enmarcan en el Mes de la Diversidad Cultural y la proximidad del 40.º aniversario de la Declaración de los Complejos Jesuíticos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. https://www.youtube.com/embed/wRvv4isF6ZQ?feature=oembed

Al respecto, el ministro de Cultura de Misiones, José Martín Schuap, destacó la singularidad de la orquesta al resaltar que la Orquesta OIANT “rescata la música, los cantos, todo lo que tiene que ver con lo sagrado de las comunidades indígenas latinoamericanas antes de la llegada de Colón, que jamás se supo y jamás se pudo ver en vivo”. Ya que hace uso de instrumentos que fueron rescatados y algunos tienen un funcionamiento hidráulico, fusionando el aire con el agua, creando sonidos inéditos para esta región. “Las cosas que vamos a ver este fin de semana no se vieron y no se escucharon todavía en esta zona. Por eso recomiendo no perdérselo”, comentó.

Schuap destacó también que este espectáculo será divertido para los niños y niñas, “porque hay muchas máscaras, muchos colores”, y que la locación, la plaza de armas de San Ignacio, tiene un fuerte valor histórico, en especial porque “allí se reunían los hermanos guaraníes con los jesuitas. Tener esa energía es realmente increíble”, agregó.

Las funciones son organizadas por el Ministerio de Cultura con apoyo del sector privado y diferentes instituciones locales, entre ellos los Ministerios de Turismo, Derechos Humanos y Ecología, la Secretaría de Energía, el Instituto Misionero de la Biodiversidad -Imibio-, los municipios de Santa Ana y San Ignacio y Gendarmería Nacional. Además, en el marco de una articulación saludable con el sector privado, las funciones cuentan con el apoyo de las empresas Crucero del Norte, Banco Macro, Club del Río, Petri, y Sancor Lovelli & Roullet

UN ESPECTÁCULO QUE FUSIONA TRADICIÓN E INNOVACIÓN

Fundada en 2004 por Alejandro Iglesias Rossi y Susana Ferreres, la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías (OIANT) ha ganado reconocimiento por su innovador enfoque, que fusiona instrumentos autóctonos latinoamericanos con nuevas tecnologías, ya que a través de su música, busca conectar al público con sonidos ancestrales de América Latina desde una perspectiva musical.

Las presentaciones de la OIANT serán el sábado 26 en el Parque de la Cruz de Santa Ana, donde la entrada es gratuita para los residentes Santa Ana y Cerro Corá, en tanto el domingo 27 en el Complejo Jesuítico de San Ignacio Miní, se podrá asistir sin costo. En este último caso, se invita a los asistentes a llevar silletas para disfrutar cómodamente del espectáculo en el amplio espacio de la plaza de armas de la reducción.El evento en San Ignacio contará además con el uso de energía solar para la amplificación del sonido y será transmitido por streaming, utilizando conexión satelital.

Desde la cartera de Cultura indicaron que la invitación está abierta a toda la comunidad para disfrutar de un espectáculo único, que promete sorprender con sonidos y colores que difícilmente se hayan experimentado en esta región. Será una experiencia enriquecedora para toda la familia, con un ambiente que evoca el legado cultural y espiritual de los pueblos originarios y los jesuitas que habitaron estas tierras.