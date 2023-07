Luego de un breve receso al finalizar el torneo anterior, la Liga Municipal de Vóley se prepara para retomar la acción con el inicio del Torneo Clausura. Desde el próximo sábado 29 de julio a partir de las 9 de la mañana, los aficionados al vóley podrán disfrutar de la primera fecha repleta de partidos atrapantes, como siempre, en el polideportivo Finito Gehrmann.



El torneo, que promete ser una experiencia inolvidable para los amantes de este deporte, contará con categorías masculino y femenino, para todas las edades y niveles de juego. Los equipos de las categorías sub 14, sub 16 y sub 18 competirán en la Liga de Menores, mientras que los jugadores adultos tendrán la oportunidad de participar en las categorías Libre, Máster +30 A1 y A2, Máster +40 y Primera.



*¿Cómo inscribirse?*Para aquellos interesados en formar parte de la Liga de Menores, ya sea como jugadores o equipos completos, las inscripciones y solicitudes de información pueden realizarse a través del número 3764 228915.



Por otro lado, para los competidores de las categorías adultas, es decir, Libre, Máster +30 A1 y A2, Máster +40 y Primera, también se pueden inscribir y obtener más detalles sobre el torneo comunicándose al siguiente número de contacto 3764 683791.