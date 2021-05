Entidades bonaerenses vinculadas a la UIA y a CAME emitieron un duro comunicado ante la «fuerte preocupación» por las restricciones a la actividad por el confinamiento del Gobierno. Alertaron que sin financiamiento, habría dificultades para pagar salarios y aguinaldos.

Dueños de fábricas bonaerenses emitieron un fuerte comunicado en donde señalaron la «profunda preocupación» por las restricciones dispuestas por el Estado por la crisis sanitaria, y reclamaron a los gobiernos nacional, provincial y municipales la reapertura de «todos los establecimientos industriales», acelerar el proceso de vacunación para los empleados y evitar aumentos impositivos. De mantenerse las medidas, advirtieron por retrasos en los pagos de aguinaldo, desabastecimiento de insumos, falta de pago en salarios y hasta la pérdida de puestos de trabajo.

«Sin producir, las pymes industriales bonaerenses no podrán abastecer los mercados, no podrán asegurar los insumos que utilizan las industrias de todo el país, no podrán pagar los salarios, ni mantener los puestos de trabajo, así como tampoco podrán cumplir con las obligaciones impositivas municipales, provinciales y nacionales», afirmaron.

La advertencia llegó desde la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (Adiba), la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (Cepba), la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (Feba) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba).

Las entidades, vinculadas a UIA y CAME, dejaron en evidencia la «profunda preocupación por el impacto que las medidas de restricción establecidas para la actividad industrial generarán en el entramado productivo provincial».

Fin a la doble indemnización

Las centrales industriales, de diálogo permanente con la administración del gobernador Axel Kicillof, reclamaron «la derogación de la vigencia de la doble indemnización«, y alertaron por atrasos en los pagos de los aguinaldos si es que no pueden «acceder a créditos a tasa cero».

«Actualmente las empresas se encuentran afrontando el impacto económico ocasionado por la pandemia del año 2020. Endeudadas, pagando moratorias nacionales y provinciales, créditos para el pago de salarios y reprogramaciones de deudas (energéticas, bancarias y comerciales)», afirmaron.

Los industriales auguraron «un daño irreparable en las pymes industriales» y a la sociedad «sino se implementasen las herramientas necesarias para la continuidad de la actividad industrial». «La experiencia del 2020 y el tiempo transcurrido hasta acá nos permitió prepararnos, aprender a cuidar a todos nuestros colaboradores y fundamentalmente a producir en pandemia. Tenemos y cumplimos con todas las medidas de seguridad para que los establecimientos industriales sean lugares de trabajo seguro. Hemos demostrado que la industria no contagia», sostuvieron.

Con ese antecedente, pidieron que los distintos estados «permitan la actividad de todos los establecimientos industriales«, como también «que se acelere el proceso de vacunación para los colaboradores que trabajan día a día para mantener la actividad industrial». «En materia impositiva, instamos a no avanzar en aumentos impositivos (tasas municipales y alícuotas de ganancias)», destacaron.