La situación es compleja para llegar a las zonas de los focos ígneos y las altas temperaturas junto con el viento hacen difícil el arribo de algún avión.

Los Esteros del Iberá continuaban bajo fuego al cierre de esta edición. Ayer se produjeron incendios en pastizales dentro de los portales de Cambyretá que se encuentra en el distrito de Ituzaingó y San Antonio que está en Loreto. El fuego sigue y se trabajó hasta esta madrugada, participan cerca de 40 cuarteles de bomberos y brigadas.

“La situación se complica mucho con el clima, en el lugar se trabaja y tenemos siete aviones, pero no pueden volar todos por la temperatura y el viento. Algunos trabajan en la zona de Loreto y de San Miguel. En Santo Tomé están parados porque el viento es mucho. Todos los recursos que tenemos están destinados a estos incendios. Los cuarteles de bomberos son cerca de 40 y las brigadas son más”, afirmó Roberto Rojas, director de Recursos Forestales de Corrientes.

En Cambyertá tuvieron que cerrar el portal de acceso, donde las llamas comenzaron este domingo por la noche y siguen extendiéndose.

“Damos un aviso urgente. Cierre temporal del uso público en el Portal Cambyretá por incendios en zonas lindantes al camping Monte Rey”, detallaron en las redes sociales oficiales del Parque Nacional Iberá.

Brigadistas y guardaparques se encuentran trabajando para controlar los focos activos y restablecer la seguridad para los visitantes.

“El incendio en los dos portales no se puede controlar, está muy complicada la situación y para colmo no se puede llegar caminando ni en vehículos tampoco. Así que hay que esperar en algunos lugares. El avión ayuda pero el lugar es inaccesible. Cada tanto tratan de llegar y buscan combatir el fuego, el problema es que con el viento el incendio les pasa por arriba y se tienen que hacer a un lado y más adelante buscar apagarlo”, indicó Rojas a El Litoral.

“Los dos portales están iguales, no se los puede extinguir (a los focos ígneos), la única manera en esos casos es esperar la noche porque calma el viento, hay rocío y baja la temperatura. Es la única oportunidad que tenemos para combatir. El avión no puede ayudar de noche así que no contamos con él”, explicó.

Además, afirmó que a la noche el trabajo de los bomberos es más difícil porque corren riesgo de quedar rodeados por el fuego.

“Hasta ahora sabemos que en Cambyretá lo que más se quemó fueron pastizales, en los demás sabemos que se quemó, pero no tenemos tanta información porque no hay señales de teléfono, nos contactamos solo cuando la gente llama por radio desde los campamentos”, contó el director de Recursos Forestales.

Por el momento, no se sabe la cantidad de hectáreas quemadas porque indicaron que la única manera de saber es por medio de señales satelitales que llevan tiempo para tener datos.

“El Gobierno provincial nos está dando fondos para paliar la difícil situación que se está viviendo. La quema se descontroló por la temperatura y el viento”, concluyó el funcionario.

