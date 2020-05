El fiscal federal Jorge Di Lello imputó este viernes al ex presidente Mauricio Macri luego de la denuncia realizada por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, por “producción de inteligencia ilegal”.

El fiscal también imputó a Darío Alberto Biorci, ex jefe de gabinete de la AFI; Gustavo Arribas, ex Director General de la Agencia Federal de Inteligencia y Silvia Majdalani, ex subdirectora de la Agencia, todos ellos durante la gestión de Macri.

La titular de la Agencia Federal de Inteligencia había denunciado esta semana a la anterior gestión de la Agencia, por supuesta producción de inteligencia ilegal contra personas relacionadas con la actividad política, periodistas, dirigentes y fuerzas policiales, entre otros.

Según el escrito de Caamaño, “al menos desde el 02/06/2016, se realizó espionaje sobre correos electrónicos privados. La información fue recuperada de un disco rígido marca Western Digital, que había sido borrado”.

Según la denuncia “las tareas de inteligencia que en este acto se denuncian no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido. Es así que debemos hablar lisa y llanamente de producción de inteligencia ilegal”.