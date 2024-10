La efervescencia de la Estudiantina 2024 llegó a su punto cúlmine en la primera noche del Show de Scolas. Este viernes, en la primera de dos jornadas que marcarán un antes y un después en la vida de más de 4700 estudiantes que dejaron todo en cada noche. Como es tradición, el evento de cierre que convoca a los posadeños al Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez no decepcionó.

El Show de Scolas iluminó el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez para coronar la Estudiantina 2024, con una gran convocatoria.

Una gran convocatoria se hizo evidente desde las primeras horas del gran show, con un gran despliegue de seguridad y el ordenamiento especial para el tránsito en la zona del Parque Paraguayo. En ese sentido, el aporte de las distintas áreas de la Municipalidad de Posadas tuvo un valor significativo en la fresca noche de luna llena frente al río Paraná.

Multitudinaria convocatoria en el Show de Scolas.

El factor del municipio en el gran Show de Scolas de la Estudiantina 2024

Entre los referentes, destacó la presencia de la Secretaria de Educación y Cultura Mariela Dachary. En diálogo con Canal 12, manifestó su satisfacción por garantizar las condiciones para vivir a pleno lo que nombró como “la gran fiesta popular de los estudiantes”.

Con más de 70 años de recorrido, Dachary reflexionó: “Creo que todos, o la gran mayoría de los posadeños y las posadeñas hemos pasado por la estudiantina. Y desde ese lugar, el intendente de la ciudad, el ingeniero Stelatto, nos delegó las responsabilidades del municipio de acompañar a los jóvenes en nuestro rol de organizadores y administradores del espacio público”.

Respecto de esto último, afirmó que entienden la importancia que tienen los eventos culturales como estos. En especial, porque considera a la Estudiantina “como un espacio de encuentro, de cooperación, de solidaridad, donde los jóvenes se auto-gestionan y llevan adelante no solamente hermosas muestras de danza y de música, sino también todo un esquema de pensamiento que lo representan”.

Y añadió: “nuestro rol también es velar por la convivencia de ciudadanos, en una ciudad que fue creciendo. Bueno, también entender que desde el municipio tratamos de hacer un equilibrio, difícil de lograr, pero haciendo que nos podamos respetar, tratar también de trabajar mucho con los chicos”.

La voz de los protagonistas

Camila Sena es directora del cuerpo de baile del Instituto Virgen de Itatí. Antes de ingresar al gran escenario central, reveló que se trata de su último año antes de terminar el colegio, por lo que vive esta edición con mucha nostalgia. “La verdad me pone muy contenta haber logrado todo esto y me deja como una segunda familia. Pude hacer muchos amigos acá, interactuar mucho, es muy lindo y me da pena tener que dejar”, reflexionó.

Por su parte, Brian Aguirre y Brian Bento tomaron la posta de la dirección musical y mostraron orgullo por representar a su colegio en el 50° aniversario de la institución. Al respecto, el primero mencionó: “Lo viví bien, uno al fin del cuento siempre termina disfrutando”. Es que más allá del estrés, aclaró que es difícil sobrellevar el rol de director.

De todas maneras, tuvo el apoyo de sus compañeros y el de su asistente Brian Bento. “Venimos hace muchos meses de trabajo y más ahora con el 50° aniversario del colegio, así que es un honor muy grande de nuestra parte representar en este año tan especial a la institución, con la banda”, señaló.

Generaciones unidas bajo una pasión

Otra de las voces autorizadas para dar un panorama exhaustivo es la de Susana Araujo, que tomó el rol de coordinadora en el rubro de los soberanos, es decir, los reyes y reinas de cada colegio. “El laburo que hay detrás es impresionante por parte de los padres, de las instituciones, de los asesores, de absolutamente todo. No se dan una idea del laburo que hay detrás de todo esto”, enfatizó.

Sobre su labor, comentó: “En el Rubro Reyes, este año tuvimos 62 soberanos y la verdad que fue un grupo hermoso. Los 62 se unieron tanto, se divirtieron tanto esos chicos, la pasaron tan bien, así que nos queda una gran satisfacción”.

Por último, expresó sus sentimientos por el fenómeno cultural que representa la Estudiantina para todos los posadeños. Con humor, dijo: “Y tiene ese no sé qué y ese qué sé yo que te encanta. Imagínense que yo ahora vivía mi estudiantina allá por el año 80 y pico, por las calles Félix de Azara y Bolívar, y sigo estando acá”.

Canal12misiones