El Presidente y Secretario de la Cámara de Comercio Local, el Presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM), del Ente Municipal de Turismo Iguazú (ITUREM), representantes del municipio y de la provincia, mantuvieron una reunión a las 12 hs de este miércoles, en la cual diagramaron la fecha en que se realizará el Black Friday Iguazú y finalizado el encuentro.

Alejandro Haene Presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM), comunicó que del 4 al 9 de mayo, se realizará el Black Friday Iguazú.“En Iguazú hay que hacer un esfuerzo doble por la situación particular que está atravesando la ciudad pero además en la medida que esto funcione tendría que ser repetitivo todos los años no como un evento aislado sino formando parte de la agenda turística de Puerto Iguazú”, manifestó Haene.

A su vez, indicó que la idea es que todos los comercios, hoteles, bares, restaurantes, de Puerto Iguazú se sumen, inclusive atractivos turísticos. Sean socios o no socios de la Cámara, formen parte o no de alguna Asociación Gremial, Empresaria no hay ningún problema en que se adhieran.

También, comentó que tienen que trabajar con tarjetas de créditos y no pueden ser bancos tecnológicos.Por su parte, Leopoldo Lucas Presidente del ITUREM, expresó que está agradecido al Gobierno de la Provincia de Misiones por ese trabajo con comercios, turismo y el municipio. Esto puede ser un evento muy importante para nuestra ciudad, una posibilidad para que aproveche tanto la comunidad, los municipios vecinos y también el turismo, beneficiando al comercio y a la actividad turística local.

“Nos gustaría que llegue para quedarse, hace mucho que venimos trabajando, ahora se da este encuentro importante y en todos los niveles tanto municipal como provincial y con el sector privado.

Ojalá que quede en el calendario turístico y comercial de la ciudad”, agregó Lucas.Asimismo, añadió que mayo, mes que se llevará adelante el Black Friday, suele ser temporada baja para Iguazú tanto de consumo como de turismo, entonces poder alentar y tener un evento más en ese mes, les da la posibilidad de continuar movilizando la economía en esos momentos.

Para finalizar, expresó que la idea es promover que se adhieran los comercios, mostrarles las ventajas, la página y por supuesto la promoción para que los ciudadanos aprovechen el evento