Las autoridades sanitarias del estado de Santa Catarina informaron que hasta ahora se detectaron casos de infección por norovirus y por rotavirus. Dijeron que la pesquisa continúa. Cómo se contagian esos patógenos

La Secretaría de Salud acordó con los municipios costeros que tienen un gran flujo turístico (Barra Velha, Balneário Piçarras, Penha, Navegantes, Porto Belo, Balneário Camboriú, Itapema, Bombinhas, Governador Celso Ramos y Florianópolis) para realizar una colecta ambiental de agua (mar y río) en puntos previamente establecidos

La Secretaría de Estado de Salud (SES) del estado de Santa Catarina, Brasil, informó que los análisis preliminares en torno del brote de diarrea que viene afectando a turistas y residentes en Florianópolis y otros balnearios de la zona indicaron que se halló “norovirus en 9 muestras y presencia de rotavirus en 3 muestras”.

Además de Florianópolis, la capital de Santa Catarina, otras siete ciudades reportaron casos de la epidemia, según el Consejo Estatal de Vigilancia Epidemiológica (Dive-SC): Balneário Camboriú , Bombinhas , Navegantes , Penha, Balneário Piçarras , Porto Belo e Itapema.PUBLICIDAD

El brote comenzó a afectar a la zona el pasado 2 de enero y hasta el último viernes se habían reportado más de 3.200 casos, según fuentes oficiales citadas por la prensa local.

En un comunicado, la SES informó que recibió “desde principios de año, sólo 52 muestras de pacientes, que ya están siendo analizadas en LACEN (Laboratorio Central de Salud). De este total, 18 fueron derivados para diagnóstico viral y 34 para diagnóstico bacteriano. El envío de muestras para diagnóstico viral o bacteriano se define en el momento de la recolección, en función de los síntomas y la exposición del paciente. Hasta el 20 de enero, 12 muestras de materia fecal para diagnóstico viral dieron resultado positivo, encontrándose presencia de norovirus en 9 muestras y presencia de rotavirus en 3 muestras”.

El superintendente de vigilancia de la salud, infectólogo Fábio Gaudenzi, explicó que, “con base en esa percepción, el equipo técnico de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica (DIVE/SC), a través de datos recopilados e ingresados en el sistema SIVEP-DDA por las unidades centinela, que son unidades de salud repartidas por todo el estado que monitorean las enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos (DTHA), se encontró que, si bien a lo largo de 2022 los casos de EDA (enfermedad diarreica aguda) se mantuvieron por encima del límite superior, a partir de la primera semana del año 2023 hubo un aumento significativo de registros”.

“Vimos que los valores alcanzados a principios de año estaban muy cerca de los registrados en 2016, cuando tuvimos un gran brote relacionado con el norovirus también en la costa de Santa Catarina. En la segunda semana de enero, este número aumentó aún más y superamos el dato de 2016″, destacó el funcionario. El brote está afectando a una de las zonas turísticas de Brasil más elegida por los argentinos que pasan sus vacaciones en ese país.

Las autoridades continúan monitoreando la zona en 27 municipios costeros y más de 100 playas y balnearios de Sur a Norte, comprendiendo las ciudades de: Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Balneário Camboriú, Balneário Barra do Sul, Balneário Rincão, Barra Velha, Biguaçu , Bombinhas, Florianópolis, Garopaba, Governador Celso Ramos, Imbituba, Itajaí, Itapema, Itapoá, Jaguaruna, Joinville, Laguna, Navegantes, Palhoça, Passo de Torres, Penha, Balneário Piçarras, Porto Belo, São Francisco do Sul y São José.

Según los especialistas de ese centro de salud, “la diarrea, el dolor abdominal y los vómitos suelen comenzar entre 12 y 48 horas después de la exposición

Con estos resultados preliminares se pueden plantear hipótesis sobre el origen del brote, pero los equipos de vigilancia sanitaria estatal y municipal continúan con la investigación epidemiológica, ambiental y de laboratorio para establecer la relación causal, definir cuáles son los agentes causales involucrados y cuáles son las principales vías de transmisión.

La Secretaría de Estado de Salud también acordó con los municipios costeros que tienen un gran flujo turístico (Barra Velha, Balneário Piçarras, Penha, Navegantes, Porto Belo, Balneário Camboriú, Itapema, Bombinhas, Governador Celso Ramos y Florianópolis) para realizar una colecta ambiental de agua (mar y río) en puntos previamente establecidos. De esta forma, a través del análisis del agua, se podrá establecer o no una conexión entre el agua y el aumento de casos. Las muestras también serán enviadas a LACEN/SC para su análisis.

“Con estos resultados preliminares se pueden plantear hipótesis sobre el origen del brote, pero los equipos de vigilancia sanitaria estatal y municipal continúan con la investigación epidemiológica, ambiental y de laboratorio para establecer la relación causal, definir cuáles son los agentes causales involucrados y cuáles son las principales vías de transmisión”, señaló la SES.

También dijo que “acordó con los municipios costeros que tienen un gran flujo turístico (Barra Velha, Balneário Piçarras, Penha, Navegantes, Porto Belo, Balneário Camboriú, Itapema, Bombinhas, Governador Celso Ramos y Florianópolis) para realizar una colecta ambiental de agua (mar y río) en puntos previamente establecidos. De esta forma, a través del análisis del agua, se podrá establecer o no una conexión entre el agua y el aumento de casos. Las muestras también serán enviadas a LACEN/SC para su análisis”, cerró. La limpieza de superficies ayuda a evitar contagios

Qué es el norovirus

La infección por norovirus puede causar vómitos y diarrea graves y repentinos, según explica en su página web la prestigiosa Mayo Clinic de Estados Unidos. “El norovirus es altamente contagioso. Se propaga comúnmente a través de alimentos o agua que se contaminan durante la preparación o a través de superficies contaminadas. El norovirus también puede propagarse a través del contacto cercano con una persona que tiene esta infección”.

Según los especialistas de ese centro de salud, “la diarrea, el dolor abdominal y los vómitos suelen comenzar entre 12 y 48 horas después de la exposición. Los síntomas de la infección por norovirus generalmente duran de 1 a 3 días. La mayoría de las personas se recupera completamente sin tratamiento. Sin embargo, en el caso de algunas personas, especialmente niños pequeños, adultos mayores y personas con otras afecciones médicas, los vómitos y la diarrea pueden causar una deshidratación grave y requerir atención médica”.

Según la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), una institución médica brasileña, el 30% de las personas infectadas transmiten la enfermedad incluso asintomáticos. Además, los pacientes que se recuperan continúan eliminando el agente transmisor hasta por tres semanas. El las muestras también aparecieron rastros de rotavirus, según los análisis preliminares

Qué es el rotavirus

Respecto del rotavirus informó que se trata de “un virus muy contagioso que causa diarrea. Antes de que se creara una vacuna, la mayoría de los niños sufría al menos una infección por rotavirus antes de cumplir 5 años”.

“Si bien las infecciones por rotavirus no son agradables, por lo general, se pueden tratar en casa mediante un mayor consumo de líquidos para evitar la deshidratación. En algunos casos, la deshidratación grave requiere la administración de líquidos a través de una vena (de forma intravenosa) en el hospital”, puntualizó.

Cuidados y contagio

La buena higiene, como lavarse las manos regularmente, es importante. Sin embargo, la vacunación es la mejor forma de prevenir infecciones por rotavirus.

Algunos comportamientos que pueden causar la enfermedad son el consumo de agua, hielo o alimentos contaminados de origen desconocido; el consumo de carne, pescado y/o marisco crudos o poco cocinados; los alimentos sin la conservación necesaria; el baño en aguas de playa inadecuadas o contaminadas; el contacto directo con una persona enferma; y falta de higiene, como lavarse las manos con frecuencia.

En general, los casos son leves y pueden durar hasta 14 días. Sin embargo, en niños y ancianos puede producirse una deshidratación grave. Por lo tanto, es importante prestar atención a los síntomas. Si la persona afectada no mejora o presenta complicaciones, se debe buscar atención médica de inmediato.