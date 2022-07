Este jueves la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano junto al Ministerio de Salud Pública realizaron una jornada al aire libre para concientizar sobre la importancia de la detección temprana y prevención de las hepatitis, en Plaza 9 de Julio.

Hubo vacunación contra la Hepatitis B, se brindó consejería de salud sexual y reproductiva, asesoramiento y atención por parte de profesionales de la salud respecto a los cuidados, formas de contagio de las Hepatitis y entrega de material informativo. Además, de la realización de pruebas de resolución rápida para detectar la enfermedad y test rápido de VIH.

«El Día Mundial contra la Hepatitis se celebra cada año el 28 de julio para concienciar sobre las hepatitis víricas, que inflaman el hígado y causan enfermedades hepáticas graves y cáncer de hígado», sostuvo la Secretaria de Salud y Desarrollo Humano de Posadas, Dra Lilian Tartaglino.

«El mundo sufre actualmente un nuevo brote de hepatitis aguda infantil de causas desconocidas. La Hepatitis A y B pueden prevenirse con vacunas, la C D y E deben ser diagnosticadas y tratadas precozmente», puntualizó la funcionaria municipal.

Vacuna Hepatitis B

Se vacuna gratuitamente contra la Hepatitis B a toda la población con el objetivo de avanzar en el proceso de control y eliminación de esta enfermedad en la Argentina.

Esta medida se suma a las dosis que ya se aplica de manera obligatoria, a través del Calendario Nacional de Vacunación, al recién nacido (dentro de las primeras doce horas de vida) y a los 2, 4 y 6 meses (como componente de vacunas combinadas como son pentavalente o séxtuple) y se completan o inician esquemas a los 11 años, en el caso de los niños que no hubieran recibido las dosis correspondientes con anterioridad.

Se destaca la importancia de la vacunación en las personas que se encuentran dentro de los grupos de riesgo: trabajadores de la salud, pacientes hemodializados, politransfundidos, personas privadas de la libertad, personal carcelario, adictos endovenosos, personas con VIH (y convivientes) y parejas sexuales de portadores de Hepatitis B.

Hepatitis B y C*: La hepatitis crónica por virus B y C causan el 57% de las cirrosis hepáticas y el 78% de los casos de cáncer primario del hígado entre pacientes con cirrosis. En el caso de la hepatitis C aún no se ha podido desarrollar una vacuna efectiva. Las infecciones crónicas por los virus B o C cuentan con tratamientos específicos con fármacos que pueden controlar la actividad de los virus y también curar la infección.

Hepatitis A y E: Los virus de la hepatitis A y E se transmiten principalmente por alimentos y agua contaminada. Esto causa en el mundo millones de casos de hepatitis aguda cada año y muchas veces los pacientes necesitan varios meses para recuperarse completamente. En Argentina la vacunación contra la infección por hepatitis A es obligatoria para los niños al año del nacimiento, y fue incluida en el calendario nacional de vacunación a partir del año 2005.