Desde el Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” recuerdan que mañana realizarán la Jornada de Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer de Mama 2022, en el Parque del Conocimiento, a partir de las 8 horas. La actividad es totalmente gratuita.

La Jornada está destinada a todos los profesionales de la salud: Médicos de las diferentes especialidades, enfermeros, psicólogos, kinesiólogos, promotores de salud y otros profesionales de la salud de Misiones, interesados en el tema.

En la actividad participarán los Servicios del Hospital Escuela: Cirugía Plástica y Reconstructiva, Ginecología, Sector Patología Mamaria, Diagnóstico por Imágenes, Anatomía Patológica y Oncología.

En este contexto, la especialista en diagnóstico por imágenes, del mencionado Centro Asistencial, Dra. Carolina Flores, mencionó que en el encuentro abordarán el tema del screening mamario, presentando los métodos de estudios que tienen acceso las pacientes misioneras en el Hospital Escuela, también se referirán a la resonancia mamaria, “tenemos la suerte de contar con un resonador que permite este tipo de estudio, de alta complejidad, es utilizado mayormente en pacientes con un diagnóstico de cáncer de mama ”.

Asimismo, agregó “en el diagnóstico de patologías mamarias disponemos de dos métodos principales que son las mamografías y la ecografía, en la primera está indicada a partir de los 40 años, con una periodicidad anual. Hoy en día se recomienda que todas las mujeres se realicen una mamografías de base, a partir de los 35 años”.

Mientras que, precisó “en casos especiales, con presencia de antecedentes familiares de cáncer de mama, se considera a la paciente de alto riesgo, por lo que se puede indicar una mamografía antes de los 35 años, acompañada con una ecomamaria, este estudio no reemplaza al otro, son complementarios”.

En relación a cómo vienen trabajando en este mes rosa, la médica especialista en diagnóstico por imágenes, del Hospital Escuela, Dra. Anahí Mango resaltó “en octubre, en el Hospital se hacen estudios mamarios a todas las pacientes que se acercan , sin turno previo , ni orden médica, tratando de fomentar el diagnóstico temprano, durante todo el año trabajamos en esto, pero en octubre se acentúa la cantidad de pacientes que recibimos, gracias a esta campaña del mes rosa”.

A continuación detalló información sobre las ecografías mamarias “las ecografías se utilizan más para pacientes jóvenes, menores de 35 años y a partir de esa edad, se aconseja las mamografías, recomendadas por la Sociedad Argentina de Mastología, por lo que también invitamos a las mujeres jóvenes a partir de los 20 años, que se acerquen a controlarse, es un método inocuo, no duele, no molesta, no usa radiación , se puede usar en pacientes embarazadas, lactantes”.

Inscripción: Jornada de Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer de Mama 2022: [email protected]

Consultas: 3764-4443700 interno 1102

Organiza: Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga”.