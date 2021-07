Desde el Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” informan a la comunidad sobre los cuidados de la piel a tener en cuenta en el invierno. Daño del sol en la piel, Vitamina D, uso del protector solar en el invierno, hidratación, higiene personal, son algunos de los temas que desarrollan.

Por lo que, la Responsable del Servicio de Dermatología, del mencionado Centro Asistencial, Dra. Gabriela González Campos, detalló algunas recomendaciones a tener en cuenta ante las bajas temperaturas que se vienen registrando. “Es fundamental proteger la piel, usando protector solar, todos los días, este nos sirve como crema hidratante para evitar la deshidratación provocada por el frío pero también nos cuida del sol, de la radiación solar, que está presente durante el día y también en el invierno”.

En relación al daño que produce el sol en la piel, explicó que “durante todo el año el sol produce diferentes tipos de daños, que son acumulativos, manifestándose en la piel a través de manchas, arrugas y cáncer de piel; cuando uso protector solar estoy previniendo todos esos trastornos”.

También, se refirió a la importancia de la vitamina D, que en la pandemia, ha tenido gran difusión, por su función en las defensas del organismo. “La vitamina D se produce en la piel a partir de los alimentos que se ingieren y con la exposición solar (Brazos y piernas); tres veces por semana, durante 10 minutos, sin protector solar, en horarios recomendados, es tiempo suficiente para poder generarla”.

Asimismo, precisó algunos datos relacionados a la deshidratación de la piel. “En el invierno la piel se deshidrata al presentar menor capacidad de retener el agua; el frío, el viento, el calor de la ducha, el jabón, deshidratan la piel, por lo que tiene tendencia a estar áspera, seca, generando picazón y alergia”.

En este contexto recomendó “bañarse rápido, con agua no muy caliente, usar jabón solo en axilas, manos, genitales, manos y pies, no ponerse jabón en todo el cuerpo, tratar de no usar perfumes o aerosoles que también pueden irritar la piel, evitar usar ropas de lana o nylon directamente sobre la piel”.

Finalmente, la dermatóloga compartió otro consejo para el cuidado de la piel en invierno. “ Recomiendo cambiar el jabón de tocador por uno syndet. Se trata de jabones cosméticos elaborados con detergentes sintéticos, que tiene el mismo grado de acidez que la piel, por lo que la protege, eliminan la grasa de la piel, pero no el agua, manteniendo las funciones de barrera que debe tener la piel”.