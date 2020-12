Desde el Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” informan a la comunidad sobre HIV-SIDA, sus diferencias, prevención y tratamiento. Al tiempo que destacan la importancia de la detección temprana de la patología.

Por lo que, el médico infectólogo, del mencionado Centro Asistencial, Dr. Pedro Villalba Apestegui, explicó qué es el VIH y qué diferencia tiene con el SIDA. “El VIH es una infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana, que produce la caída de los linfocítos TCD4, que participan en la defensa y respuesta inmune del cuerpo;mientras que llamamos SIDA a un estadio más avanzado, en el que se producen infecciones por gérmenes oportunistas o tumores asociados a la infección avanzada por el VIH”.

Además, el Profesional se refirió a la importancia de lograr un diagnóstico temprano. “Los estadios avanzados se producen por diagnósticos tardíos. En Argentina hasta un 36 % de los diagnósticos se producen cuando el paciente se encuentra en un estado avanzado de la enfermedad, lo que repercute en la calidad de vida y disminuye la posibilidad de opciones en el tratamiento”.

También, señaló que para llegar al diagnóstico solo es necesario que la persona se realice un test serológico, que es gratuito, accesible y universal, no es necesario un pedido médico, la persona debe acercarse a un centro de salud y solicitar el testeo.

Al tiempo que, agregó información sobre la prevalencia en Argentina del VIH. “ Por año se registran alrededor de 5.800 nuevos casos, el 98 % se produce por transmisión sexual”.

En este contexto, señaló que la mejor manera de prevención para evitar la diseminación de la infección, que es tratable, pero que hasta la fecha no se registra cura, es usando preservativo”.

“El virus no pasa el preservativo, es el único método universal y gratuito, es un método de barrera. Existen para los hombres y también femeninos, pero este último es menos accesible y tiene menos difusión”, dijo.

Otro tema al que se refirió, el Dr. Pedro Villalba Apestegui, fue el avance que se viene registrando en los tratamientos “ estos han mejoran la calidad de vida de los pacientes con HIV y la expectativa de vida ha aumentado, logrando que sea casi similar a pacientes que no portan el virus, esto con un seguimiento clínico, infectológico, que requiere los controles”.

Asimismo, precisó que los pacientes requieren un abordaje interdisciplinario al padecer esta patología compleja, “todo dependerá en qué estadio llegue el paciente, algunos se encuentran físicamente bien y otros se internan con un cuadro más deteriorado, por lo que tenemos que trabajar con el equipo quirúrgico, clínico, de salud mental, porque se hace más difícil el abordaje y el seguimiento”.

Finalmente, comentó que en el Hospital Escuela realizan seguimiento de pacientes ambulatorios y en internación. “Si logramos una buena adherencia al tratamiento, con los objetivos esperados, que el virus no esté detectado en sangre, se hace un seguimiento de dos o tres veces al año, controlando la carga viral, a esta altura con la evidencia científica, de que si una persona que está más de 6 mes sin detectar el virus de HIV, se lo califica como que no transmite más, esto no es para todo el mundo, se realiza solo a los pacientes que son adherentes al tratamiento”.