Desde el Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” destacan la importancia de que el personal de salud tenga completo el calendario de vacunación para prevenir enfermedades. Destacando en esta época del año la vacuna antigripal.

En este sentido, señalan que durante los meses de marzo y abril de este año, se aplicaron al personal de salud, del mencionado Centro Asistencial cerca de 1.200 dosis de la vacuna antigripal.

Por lo que, el médico infectólogo, del Hospital Escuela, Dr. Gustavo Méndez (M04688) remarcó como primordial a las inmunizaciones, es fundamental que el personal de salud tenga completo el calendario de vacunación para prevenir enfermedades como ser influenza, neumonía, hepatitis B, entre otras “el tema de las vacunas y el personal de salud es uno de los ítems más importantes en el cuidado del personal de la salud, así como destacamos para la prevención de enfermedades con el uso de barbijo y de algún tipo especial de máscaras o de protección personal, durante algunos procedimientos, la otra protección que existe son las vacunas”.

Al tiempo que agregó información sobre el alcance de la vacuna “antes de comenzar el otoño la recomendación es la aplicación de la vacuna antigripal, a todo el personal de salud, incluye desde el guardia que está en la entrada del Hospital hasta el director médico, es decir todas aquellas personas que desarrollan alguna actividad dentro de la institución de salud”.

Además, explicó el infectólogo por qué la vacuna antigripal es de aplicación anual “el primer motivo es que las defensas que logró estimular la vacuna, por nuestro sistema inmune, con el paso del tiempo va descendiendo, por lo que hay que renovar la vacuna. Otro punto a mencionar es que la vacuna, año tras año, puede tener modificaciones en su composición, que están fundamentadas por los virus de influenza que han circulado en otras regiones”.

También, se refirió a los síntomas que pueden desencadenar la inmunización contra la influenza “hay que entender que la vacuna no va a generar un cuadro gripal, si dolor en la zona de aplicación, puede desencadenar un par de líneas de fiebre, en las primeras 48 horas de aplicada, pero no más de esos síntomas. Asimismo, hay que entender que no es una vacuna diseñada para protegernos de todos los virus respiratorios”.

Continuando con el tema comentó que la mayor parte del personal del Hospital Escuela, accedió a la vacuna antigripal, en tiempo y forma “es algo muy positivo, el personal tomó conciencia, se ocupó y preocupó de vacunarse, sobre todo en esta época de pandemia, en la que el personal de salud es fundamental para hacer frente al coronavirus”.

Finalmente aclaró “la idea de estar inmunizado en esta época del año, sobre todo contra virus de influenza, que alcanza sus picos con el frío, es para prevenir enfermedades respiratorias y coinfecciones que pueden ser muy graves”.