Desde el Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” informan a la comunidad sobre el uso responsable de los antibióticos. Los mismos son utilizados solo para tratar infecciones producidas por bacterias.

En este sentido, explican que los antibióticos son medicamentos que sirven para curar infecciones producidas por bacterias y en algunas ocasiones para prevenirlas.

Asimismo, remarcan que existe una amplia variedad de antibióticos y cada uno sirve específicamente para determinado tipo de bacterias. Por lo tanto, siempre debe ser un médico u odontólogo quien indique cuándo y cuál tomar en cada caso.

También, aclaran que la gripe o el resfrío son provocados por virus y no por bacterias, razón por la cual, los antibióticos no sirven para curar esas patologías, ni mejorar los síntomas; por lo que instan a la población a no automedicarse, ya que este acto puede generar resistencia en el organismo.

En este contexto, explican qué es la resistencia a los antibióticos. “Cuando una persona toma un antibiótico sin indicación médica, puede provocar cambios en las bacterias que las vuelven resistentes a los medicamentos. La resistencia a los antibióticos trae como consecuencia que los medicamentos utilizados para curar las infecciones, aún las más comunes, dejen de ser eficaces en esa persona”.

Finalmente, recomiendan utilizar antibióticos únicamente recetados por un médico o un odontólogo, siguiendo la indicaciones, de duración, del tratamiento, dosis y horarios de toma.

