Se viene la previa de la previa. El día para ajustar cábalas, preparar bien la tele, ir entrando en más clima del que ya invade a todo el mundo futbolero argentino.

Porque este miércoles, la Selección tendrá su último partido antes del debut. A menos de una semana de que arranque el Mundial de Qatar para la Argentina, el equipo jugará un amistoso contra Emiratos Árabes como para llegar con el ritmo justo al verdadero desafío: la Copa del Mundo.

Scaloni fue bien claro. Este mediodía, los argentinos verán a partir de las 12:30 (por TyC Sports) un equipo en el que no se asumirán riesgos físicos. Cualquiera que no está al 100%, que aún necesita un poco más de descanso no lo va a arriesgar. Por ese lado se entiende entonces que al Cuti Romero, por dar un ejemplo, no se lo verá de entrada. No será el único de los habituales titulares que se quede out.

“Fuimos a ver a Arabia contra Panamá. Es un equipo técnicamente bien dotado, con jugadores rápidos, similar a Emiratos. Nos va a pones las cosas difíciles con el condimento del primer partido”, dijo el técnico en la previa. Y con ese análisis, está claro que quizá el amistoso también dé una señal de cómo piensa o qué variantes maneja para reemplazar al Gio Lo Celso en el mediocampo.

En la práctica del martes el DT, como lo hizo en el último ensayo de la gira por Estados Unidos, probó un 11 con línea de cinco. Dibu Martínez en el arco. ¿Atrás? El tema es que los laterales zurdos no están al 100% desde lo físico y no los arriesgaría. Entonces, en el lugar de Tagliafico o Acuña, podrían jugar Molina o Montiel, y el otro pasaría a la derecha. En esa línea de cinco, los tres centrales serían: Pezzella o Foyth, Otamendi y Lisandro Martínez. ¿El medio? De Paul, Paredes y Alexis Mac Allister; arriba Messi y Julián Alvarez (Lautaro se entrenó diferenciado del resto). O sea, también cuidaría a Di María.

Scaloni advirtió que “es un partido oficial y no se pueden hacer más cambios de lo que la FIFA dice. No sé de dónde salió que pedimos hacer más cambios. El equipo que vaya a jugar tiene que dar garantías y no tomaremos ningún riesgo. Dependeremos de lo que nos digan los jugadores cuando hablemos con ellos. Será la primera vez en que pensaremos más en el futuro o en lo físico”.

HORA Y TV.

En el mediodía argentino, a las 12.30 podrás ver el partido por TyC Sports en el estadio Mohammed Bin Zayed de Abu Dhabi. Una vez terminado el amistoso, la Selección dejará Emiratos y, tras una hora de vuelo, aterrizará en Doha, a la madrugada.

EL INVICTO DE SCALONI

Aunque está más que claro que no es el objetivo, la realidad también marca que el invicto de la Scaloneta puede seguir haciendo historia. Lleva 35 partidos sin perder y está a sólo dos de los 37 que tiene Italia como récord.