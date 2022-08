El gobernador de Misiones fue entrevistado vía telefónica por Jorge Lanata en su programa en Radio Mitre, y se mostró optimista con los cambios del gabinete nacional.

El gobernador de Misiones fue entrevistado vía telefónica por Jorge Lanata en su programa en Radio Mitre, y se mostró optimista con los cambios del gabinete nacional, aunque destacó que el Frente Renovador de la Concordia es una fuerza política provincial que si bien siempre se maneja con respeto con los partidos gobernantes en nación, no cede en los reclamos a favor de los misioneros. Las expectativas son “que esto sea para bien y que podamos concretar todas esas cuestiones que, muchas de ellas, no salieron porque desde el ministerio de economía había una cuestión presupuestaria que no generaba los recursos. Hoy tenemos la expectativa de que se puedan cumplir.”

Jesica Bossi le preguntó a Herrera Ahuad sobre una posible quita de subsidios al transporte y su postura, ante lo que Oscar Herrea Ahuad fue tajante: “es uno de los temas transversales, hay que equiparar los subsidios al transporte con AMBA, sería un castigo feroz para las provincias, hay que ajustar donde están los desfasajes más importantes. Lo mismo que sucede con la luz, nosostros tenemos uno de los costos más altos de transporte de energía y no puede ser, no tenemos la culpa de vivir lejos”.

A su turno, Cecilia Boufflet le preguntó cómo se prepara una provincia como Misiones para un ajuste que todo indica será algo resecivo, fue entonces cuando Herrera Ahuad insistió con el equilibrio de Misiones en cuanto a los números, a las cuentas provinciales y el trabajo de 20 años ya casi para desendeudar la provincia: “El objetivo es que el impacto inflacionario sea el menor posible. Somos una provincia que está muy equilibrada en cuanto a los números y sus cuentas. Hemos generado una serie de medidas importantes”.

Herrera Ahuad destacó el programa “Ahora Canasta” que reitengra el IVA a los compradores y marcó que estos programas son “una forma de combatir la inflación y que nos premite a los misioneros competir con las asimetrías”. “La recaudación de Misiones es compatible con los tiempos que vivimos. Esperamos que no haya una paralización de la obra pública, ese es el compromiso que tenemos, porque motoriza el empleo”.

El mandatario hizo foco en la conducción política de Misiones y destacó la agenda “clara y definida del Ing. Rovira que allana el camino para la construcción en general. Somos una provincia que tiene una sana convivencia entre los espacios políticos y yo estoy para gobernar, no para estar en la discusión del día a día de la política. Por eso la población siente estabilidad y ve la posibilidad de construcción a futuro, porque hay una conducción política”.

