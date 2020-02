Adrián Castellanos, representante del delantero, confirmó que está todo acordado para que se marche a préstamo por un año.

Martín Benítez se va de Independiente. Según confirmó su agente, Adrián Castellanos, hay acuerdo de palabra para que siga su carrera en Vasco Da Gama de Brasil. «Mañana al mediodía veremos de plasmarlo en los papeles», expresó el representante.

¿En qué condiciones se marcha el delantero de 25 años? Según se pudo confirmar, será a préstamo por un año con un «cargo» de U$S 470 mil (U$S 200 mil que le debía Independiente y U$S 270 mil de aumentos que había que abonar este año) y opción de compra de U$S 4 millones por el 60% del pase.

Además, el acuerdo incluirá una cláusula que le permite a Independiente vender a Martín Benítez a otro club si llega una buena oferta. Eso sí: Vasco da Gama, que lo tendrá por un año, tendrá la prioridad para igualar el ofrecimiento que llegue. De no haber imponderables, mañana se rubricará la salida del club de Avellaneda tras casi nueve temporadas.