José Codazzi negó haber obligado a la tía del nene a mentir, rechazó ser amigo del Gobernador de Corrientes y explicó, punto por punto, por qué sostiene que al niño lo atropellaron

José Codazzi, el cuestionado ex abogado de Laudelina Peña, detenida en la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña (5), ocurrida en el paraje Algarrobal de Corrientes el pasado 13 de junio; habló por primera vez sobre el caso, sostuvo que no obligó a mentir a la tía del nene y ofreció su teoría detallada sobre lo que le sucedió al niño y dijo: “Estoy convencido en un 100 por ciento de la hipótesis del accidente. Ella me miró a los ojos y le creo”.

Y, para apuntalar eso, recordó la primera declaración de Laudelina ante la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, y los fiscales del caso, Mariano de Guzmán, Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, la del día que quedó detenida y en la que la acusada respondió más de 60 preguntas de las autoridades.

“Estaba sentado a un metro y medio atrás de ella, y ni Jorge Luis Borges hizo un cuento tan detallado y espectacular en cuanto a datos. Yo no tenía acceso al expediente por el secreto de sumario y ella respondió a todo con la información que ellos tenían, y le creí. Cuando le preguntaron cómo sabía que la zapatilla estaba en ese monte y no en otro, y les dijo: ‘Porque quebré una varita’. A mí sorprendió la respuesta y no esa, las 60”, recordó en diálogo con A24 este miércoles.

Hay que recordar que Codazzi fue muy cuestionado por llevar a Laudelina a presentar una denuncia por amenazas contra María Victoria Caillava en la justicia de la provincia, diciendo que la ex funcionaria ahora presa la obligó a callarse y plantar el botín. La cuestión es que el caso se investigaba en el fuero federal y la tía de Loan estaba dando información clave del hecho.

“Como profesional actué ante las irregularidades, como plantar la zapatilla y no contar lo sucedido, y nos cubrimos legalmente. Me pareció que lo más atinado era ir a Corrientes”, sostuvo el letrado y añadió: “Fue a hacer una denuncia penal por amenazas en el fuero provincial. Fue con tan buen tino que el fiscal toma la decisión de filmarla y yo no participé. Estoy convencido de que hice lo correcto… Ella declara en forma libre e independiente, no estaba amenazada. Y esa misma declaración la repite en el fuero federal”.

La acotación viene a tiro porque la segunda vez que enfrenta a Pozzer Penzo, para ampliar su indagatoria, Laudelina se desdijo de la versión del accidente y su hija, Macarena, declaró que su madre había mentido coaccionada, incluso, habló de beneficios económicos: “Yo no obligué a Laudelina a mentir”.

Codazzi, oriundo de Esquina, Corrientes, desmintió cualquier trato personal con el gobernador Gustavo Valdés, luego de que trascendiera una imagen de ambos: “No tengo ningún vínculo con él. Es una foto de hace unos años en Esquina, donde cada vez que va una personalidad, nos sacamos fotos porque somos 30 mil habitantes”. También negó ser amigo del senador provincial Diego Pellegrini, pero sí reconoció que conoce a su chofer.

El abogado explicó que su prioridad siempre fue encontrar a Loan y sostuvo la hipótesis de que el niño podría haber fallecido en un accidente, una teoría que, según él, se sustenta en los testimonios y pruebas recopiladas. “Tengo que ser cauto porque todavía estoy sobre el secreto profesional, más allá de lo que ella declaró”, explicó el abogado sobre su vínculo con Laudelina. La defensora de Codazzi, en tanto, remarcó que sólo lo releva de esa obligación un juez.

Así, narró que lo primero que le cuestionó fue si había plantado el botín de Loan. “Le pregunté ¿qué hiciste la zapatilla? Era muy insistente porque mi prioridad era encontrar a Loan. Insistí hasta que me dice: ‘Lo que pasa doctor es que esto fue un accidente’”, dijo Codazzi y siguió: “Conversamos unos 45 minutos y me relató lo que después declara. Le creí y le creo”. El abogado añadió que Peña se sintió aliviada al contarle lo sucedido.

Y amplió que Laudelina le aseguró que no sabía qué había pasado luego con Loan. “A mí me cerró lo que dijo, yo sigo convencido de que fue un accidente, le creo… No digo que sea la verdad, sí estoy convencido, pero lo que lo va a determinar es la Justicia”, se explayó.

El abogado también criticó la decisión de ocultar el accidente, señalando que el capitán de navío (RE) Carlos Pérez manejaba y estaba alcoholizado al momento en que habría ocurrido la colisión y que, según su análisis, el seguro no habría cubierto el siniestro. Codazzi sugirió que la decisión de encubrir lo sucedido podría estar relacionada con el impacto negativo que tendría en la candidatura a intendente de 9 de Julio de Caillava.

En cuanto a las pruebas, Codazzi destacó la importancia del ADN humano masculino encontrado en la camioneta de Pérez, sugiriendo que es una prueba contundente en derecho penal.

“¿De quién es el ADN humano masculino de la camioneta de Pérez? No es de un animal. Si se tiró debajo de la camioneta y se lastimó, ese ADN va a coincidir con Pérez. En derecho penal es una prueba contundente el ADN. Lavaron la camioneta, pero nadie lava la parte interna y se le escapó”, lanzó el abogado.

Y continuó: “Mario Rosillo es el número uno de la odorología y trabaja para el FBI. Cuatro perros dieron 50% de olor en la camioneta de Pérez y 100%% en el Ford Ka de la pareja: el auto no estaba en el almuerzo. Demuéstrenme, porque los perros no mienten ni se sobornan, cómo llegó el olor ahí. Los que tienen que dar explicaciones son Pérez y Caillava”.

Sugirió el abogado que Caillava fue hacerse ver al hospital para hablar sobre Loan: “Si tu mujer se descompensa, uno la acompaña al hospital. Él (por Pérez) no se bajó nunca, la dejó sola. Una testigo da cuenta de que cuchicheaban y que, cuando aparece, se quedan calladas. No escucha ni una tos… Es ahí, en donde considero que estaban consultando respecto al nene”.

Y deslizó que, en caso de haber sido un accidente, se habrían deshecho del niño cuando Pérez y Caillava viajaron al día siguiente de la desaparición de Loan “en el Ford Ka rojo en el que los cuatro perros dieron 100% olor”. Y se teorizó que “el cuerpo pudo ser descartado en el camino a Chaco”.

Finalmente, Codazzi hizo hincapié en el “pacto de silencio” que rodea el caso, argumentando que se debe a la gravedad de las posibles acusaciones, que podrían conllevar penas de reclusión o prisión perpetua para los involucrados.

“Es sencillo: hacer una acusación de trata, que considero que no hay, ante un eventual debate salen porque no van a poder probarla. Este pacto (es) porque caemos en el artículo 80 de reclusión y perpetua con el concurso premeditado de 2 o más personas”, hipotetizó el letrado y dijo que ese 13 de junio, luego de la desaparición de Loan, hubo “una mini reunión familiar, el matrimonio con todos los familiares: papá, la abuela, Laudelina, Camila… Yo afirmo que existió la reunión, no sé qué pasó ahí”.