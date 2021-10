El ministro quiere que el Congreso sancione las leyes que favorecen inversiones en hidrocarburos, construcción, agroindustria y automotrices

La política productiva de Guzmán tiene el eje puesto en salir de la eterna falta de dólares. Por eso busca que se exporte más y se incremente el nivel de inversión en la economía real. Lejos de una baja generalizada de impuestos para dinamizar las exportaciones, su equipo prefirió avanzar con un enfoque sectorial en abierta contraposición a la política tributaria de Macri. Y confían en que antes de fin de año todas las leyes que enviaron al Congreso en las últimas semanas sean aprobadas.

Los sectores elegidos fueron la agroindustria por fuera de los commodities, los hidrocarburos, la economía del conocimiento, la industria automotriz, la electromovilidad y la construcción. Y el mecanismo, la reducción de alícuotas y eventual desgravación de exportaciones o inversiones incrementales. En otras palabras, una política sin costo fiscal ya que no se puede perder lo que no se recauda y solo se desgrava lo que hoy por hoy no se produce.

En sus últimas ponencias, Martín Guzmán reiteró que presentó en 21 meses 15 proyectos de Ley. Y en su equipo confían en que antes de fin de año sean aprobados los que todavía no recibieron el visto bueno del Congreso: la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz, la Ley de Fomento del Desarrollo Agroindustrial y la Ley de Presupuesto con las partidas para elevar al 2,4% del PBI la construcción pública.

Por el lado de la demanda de dólares, el Gobierno se descansa en cepo a la demanda financiera de divisas y a las crecientes restricciones del Banco Central a la demanda por importaciones. Pero lo cierto es que, ni con exportaciones con precios internacionales récord y cantidades en recuperación en todos los sectores de la economía alcanzan las divisas que entran para abastecer al mercado, incluso cuando no hay salidas de divisas por turismo.

Mientras en el mercado reclaman un plan de estabilización que disminuya las presiones financieras, en Economía se apresuran a no perder exportaciones: «Esperamos que se mantengan en parte gracias a estas leyes», aseguraron fuentes oficiales.

Son todos beneficios tributarios a sectores productivos que están en todo el país, va a ser muy difícil que los senadores se opongan

Las definiciones llegaron horas después de que el Gobierno tomara un conjunto de medidas destinadas a recuperar reservas y no devaluar: devolver $75.000 millones al Banco Central, en línea con la moderación monetaria que ejercitó a finales del año pasado cuando el blue se acercaba a $200 y le terminó ganando la pulsada devaluatoria al mercado; excluir por un mes al 13% de las importadoras del mercado oficial para frenar el drenaje de reservas de las últimas semanas; y poner un cepo adicional en el mercado bursátil para que las grandes empresas que quieran sacar divisas del país, lo hagan en un segmento sin contención del Banco Central, distinto del segmento MEP para ahorristas menores.

En materia de estímulos internos en el equipo de Guzmán reconocen que el blanqueo de capitales para las actividades de la construcción venció a poco de ser reglamentado, y que ahora depende del Congreso que vuelva a entrar en vigencia. Pero consideran que el estímulo más importante son los beneficios tributarios vinculados a la obra privada con la postergación por dos años de bienes personales, el pago de Ganancias al momento de percibir el ingreso por la venta de una propiedad y la remoción del límite a la actualización por inflación del precio de compra.

El otro gran estímulo a la construcción viene por el lado de la obra pública, cuya ejecución del 2,2% del PBI en 2021 viene retrasada, pero que requiere de la aprobación de la Ley de Presupuesto para que se incremente al 2,4% del PBI el año próximo.

Además, están el régimen de promoción de inversiones para la electromovilidad y la desgravación de impuestos a las exportaciones incrementales que fueron extendidos por decreto para el año que viene, pero que tienen su propia reglamentación en la Ley de Inversión de la Industria Automotriz.

El otro punto para desgravar exportaciones está dado por la Ley Agroindustrial que estableció un criterio genérico por el cual se analizan cinco variables de cada industria y se desgravan impuestos si se observan mejoras en dos de esas variables respecto de la performance de los últimos tres años: ventas, inversión, empleo, exportaciones, producción; todo dependiendo de la reglamentación que se hará sector por sector.

«Son medidas que no tienen impacto fiscal inmediato y tienen efecto positivo a la larga porque hacen que las empresas inviertan más, exporten más, contraten más y paguen más cargas sociales, ganen más y paguen más Ganancias», enfatizaron.



